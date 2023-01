È “ITA” MALE – SULLA PISTA DELL'AEROPORTO “JFK” DI NEW YORK, IL 2 GENNAIO, UN AIRBUS DI ITA AIRWAYS HA COLPITO UN AEREO DELLA DELTA AIRLINES, URTANDOLO CON L'ALA DESTRA, RIMASTA TRANCIATA. IL VELIVOLO AMERICANO HA RIPORTATO SERI DANNI ALLA CODA – È IL TERZO INCIDENTE IN TRE MESI NEGLI STATI UNITI PER LA COMPAGNIA ITALIANA (DITE AI TEDESCHI DI LUFTHANSA DI PORTARSI QUALCHE PILOTA SVEGLIO, QUANDO DIVENTERANNO SOCI DI ITA...) – VIDEO

Estratto dell'articolo di Aldo Fontanarosa per www.repubblica.it

Sulla rotta da New York a Roma, Ita Airways ricomincia da tre. Per la terza volta in dieci mesi, la compagnia pubblica nazionale ha delle difficoltà sulla direttrice americana. Ad aprile 2022, il caso dei due piloti in viaggio dagli Stati Uniti che si addormentano in cabina di pilotaggio. A giugno 2022, il tamponamento in pista - all'aeroporto JFK di New York - ai danni di un aereo di Air France.

Il 2 gennaio 2023, alle 23 e 30, un nuovo tamponamento in pista, vittima stavolta un aereo della Delta Airlines. Il velivolo dell'americana Delta […] riporta seri danni alla coda, investita dall'ala destra dell'Airbus di Ita Airways, a sua volta tranciata di netto.

Ieri sera, compare su YouTube l'audio delle conversazioni a tre del 2 gennaio. La Torre di Controllo dell'aeroporto JFK di New York viene subito avvertita dai piloti americani di Delta, pochi istanti dopo il tamponamento.

Sentito il botto, i piloti americani si sporgono dall'oblò e si accorgono che l'investitore è un Airbus azzurro di Ita (che nelle comunicazioni aeroportuali viene ancora chiamata Alitalia). A quel punto, la Torre di Controllo contatta i piloti di Ita, che vedono il danno all'ala e confermano l'incidente. […]

Il volo di Ita Airways da New York a Roma, quella sera viene cancellato, a causa della grave avaria all'ala dell'Airbus azzurro. I 200 passeggeri, che erano in attesa di imbarcarsi, sono sistemati in alcuni hotel a ridosso dell'aeroporto JFK. Partiranno per l'Italia il giorno dopo.

Ita Airways, che abbiamo chiamato sul caso, parla di un evento "di lieve entità". […] L'Airbus dell'incidente - un A330-202, nuovo di zecca - è stato già riparato ed è rientrato a Fiumicino in queste ore.

