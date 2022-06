“IVANKA, SEI PARTICOLARMENTE SILENZIOSA, OGGI. LE TUE AMICHE DI SCUOLA CHE TI PORTARONO AD ABORTIRE, PERÒ, NON LO SONO” – IL TWEET ESPLOSIVO SCRITTO DA LAUREN SANTO DOMINGO, EX COMPAGNA DI SCUOLA ED EX AMICA DELLA FIGLIA DEL “PUZZONE” – IL TWEET È STATO CANCELLATO DOPO ESSERE STATA SOMMERSA DA CRITICHE PER LA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY - IVANKA TRUMP NON HA MAI PARLATO DI AVER EFFETTUATO UN ABORTO: ANZI, HA DEFINITO LA SUA POSIZIONE “DECISAMENTE PRO LIFE…"

Da www.corriere.it

Lauren Santo Domingo, in passato amica della figlia dell'ex presidente Donald Trump, ha scritto su Twitter che Ivanka avrebbe abortito volontariamente, anni fa. Non ci sono state reazioni ufficiali, e il tweet - molto criticato - è stato cancellato

«.@IvankaTrump, sei particolarmente silenziosa, oggi. Le tue amiche di scuola che ti portarono ad abortire, però, non lo sono». A scriverlo, su Twitter, è stata Lauren Santo Domingo, imprenditrice, socialite, ex compagna di scuola ed ex amica della figlia del presidente degli Stati Uniti.

Il tweet - postato nelle ore che hanno seguito la sentenza con cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ribaltato Roe vs. Wade, la sentenza che garantiva a livello federale il diritto all'aborto — non ha ricevuto reazioni ufficiali da parte di Ivanka Trump.

Lauren Santo Domingo, che ha 46 anni ed è stata molto contestata per il tweet, ha poi deciso di cancellarlo. Alcuni utenti hanno segnalato all'ex amica di Trump come nemmeno l'indignazione per una decisione cui Trump, con le sue nomine di giudici conservatori alla Corte Suprema, ha fornito un contributo decisivo possa giustificare la diffusione di una informazione personale di questo tipo.

Ivanka Trump non ha mai parlato di aver effettuato un aborto: anzi, ha definito la sua posizione «decisamente pro life». «Rispetto tutte le posizioni, su un tema così personale e sensibile», aveva detto nel 2020 al sito RealClearPolitics, «ma sono anche madre di tre figli, e l'esserlo ha influito in modo profondo su di me e sulle mie posizioni in merito. Sono pro life», aveva detto, «e non penso di dovermi scusare per questo».

In una intervista risalente al 1999, Trump si era definito «pro choice», nonostante dicesse di «odiare l'idea di aborto. La odio. Odio tutto ciò che rappresenta. Ma credo nella libertà di scelta».

