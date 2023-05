“JAMIE FOXX HA AVUTO UN ICTUS” – DOPO UN MESE DI MISTERO, MIKE TYSON RIVELA I DETTAGLI SUL RICOVERO DELL’ATTORE: “NON STA BENE, NON SO COSA GLI SIA SUCCESSO”. POI SI RENDE CONTO DI AVER RIVELATO QUALCOSA CHE NON SI DOVEVA SAPERE E PROVA A INGRANARE LA RETROMARCIA: “SE NON LO SAPPIAMO, VUOL DIRE CHE NON VOGLIONO CHE L’INFORMAZIONE ESCA” – IL 55ENNE È RICOVERATO DA APRILE QUANDO SI È SENTITO MALE SUL SET E…

Come sta davvero Jamie Foxx? Il famoso attore avrebbe avuto un ictus secondo quanto confessato da Mike Tyson nei giorni scorsi in un podcast e ripreso dai principali siti americani e non solo. L'ex pugile conosce l'attore che l'ha interpretato in una miniserie, quindi potrebbe aver avuto delle informazioni direttamente da lui o dalla sua famiglia.

[…]

Le parole rilasciate da Mike Tyson rappresentano quindi un aggiornamento inedito che non è stato confermato da nessun membro della famiglia Foxx. Intervenendo nel podcast Valuetainment l'ex pugile ha detto parlando di Jamie Foxx: "Non sta bene, hanno detto che ha avuto un ictus, non so cosa gli sia successo" e incalzato dal conduttore Patrick Bet-David ha cercato di glissare dicendo "se non lo sappiamo non vogliono che lo sappiamo" cercando così di rientrare, almeno parzialmente, in quella che sembra essere una gaffe.

[…]

