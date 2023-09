“JIM MORRISON È MORTO PER OVERDOSE IN UN BAGNO DI UN LOCALE” - LE ULTIME ORE DELLA VOCE DEI DOORS NEL LIBRO DELL’AMICO HERVÉ MULLER CHE SMONTA LA VERSIONE UFFICIALE: IL 27ENNE SAREBBE DECEDUTO NELLA DISCOTECA ''ROCK’N’ROLL CIRCUS'' DI PARIGI E POI TRASPORTATO A CASA E POSIZIONATO NELLA VASCA DA BAGNO – IL VIAGGIO A PARIGI PER MORRISON DOVEVA RAPPRESENTARE IL MOMENTO PER DARE UN FRENO AGLI ECCESSI E, INVECE… - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.lastampa.it

Jim Morrison gli ultimi giorni a Parigi di Herve Muller

“Jim Morrison, gli ultimi giorni a Parigi” di Hervé Muller è il titolo del libro dedicato agli ultimi giorni del frontman dei Doors, in uscita per la prima volta in Italia mercoledì 13 settembre per Il Castello marchio Chinaski Edizioni.

Secondo la ricostruzione ufficiale Jim Morrison morì il 3 luglio 1971 per arresto cardiaco, ma secondo l’autore critico rock parigino e amico del protagonista le cose non andarono così. […]

Scavando nell’underground con le informazioni date per certe dagli spacciatori dei club che frequentavano proprio in quei giorni, Muller ne conclude che Morrison sia morto per overdose nei bagni della discoteca Rock’n’Roll Circus. Successivamente trasportato a casa e posizionato nella celebre vasca da bagno. Non un giallo, non un rapporto di cronaca nera, ma un sentito racconto di “quei giorni a Parigi” che diventano quasi uno “state of mind” per una figura del calibro di Morrison.

Jim Morrison

Il viaggio a Parigi doveva essere un nuovo capitolo della sua vita, un momento per dedicarsi alla scrittura e limitare gli eccessi. Un passo verso l’agognato anonimato prendendo le distanze dai Doors e più in generale dallo showbiz. Muller fa un passo indietro e ripercorre la sua vita grazie ai racconti di chi, Morrison, l’ha conosciuto veramente al di là dell’idolo internazionale che era diventato, suo malgrado. Le indiscrezioni dei compagni dei Doors Manzarek, Densmore e Krieger, si incrociano con le affermazioni del suo amico Frank Lisciandro e del manager Bill Siddons. Sono i rumors sulla controversa figura della “compagna cosmica” Pamela Courson, però, a chiudere il cerchio.

Gli abusi di alcool e droghe, la provocazione, l’anarchismo incontrollato stridono con la figura di un ragazzo di 27 anni che soffrì molto per non essere veramente riconosciuto come un poeta. […] Nella Francia dove cercava sé stesso, patria dei suoi amati poeti Baudelaire e Rimbaud, i suoi ultimi giorni sono sospesi tra sognanti progetti per il futuro e un impeto di autodistruzione nichilista. […]

jim morrison pamela courson (2) jim morrison new york post morte jim morrison jim morrison the new creatures dedica a eve babitz jim morrison 2 jim morrison 1 jim morrison con le fan jim morrison pamela courson jim morrison pamela courson 1 jim morrison 3 jim morrison 4