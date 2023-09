“KATA E’ ANCORA VIVA. QUALCUNO L’HA PRESA. SIAMO PRONTI A OFFRIRE DEI SOLDI PER FARLA RITROVARE” - PARLA LA MAMMA DELLA BIMBA SCOMPARSA 3 MESI FA ALL’EX HOTEL ASTOR DI FIRENZE – “GLI ZII NON C’ENTRANO NULLA. IO PENSO ALLA PEDOFILIA, A QUALCUNO CHE L’HA VENDUTA, C’È IL TRAFFICO DI ORGANI…” - LE BANDE DEGLI AFFITTI IN NERO DELL’ASTOR? “IO HO PAGATO PER ENTRARE LÌ” - DAGLI ATTI D’INDAGINE RISULTA CHE IL RACKET ERA CONTROLLATO IN PARTE DALLA SUA FAMIGLIA: “NON È VERO” – E POI AGGIUNGE: “NON ESCLUDO UNO SCAMBIO DI PERSONA…”

Andrea Pasqualetto per il “Corriere della Sera” - Estratti

kata bambina scomparsa a firenze

Parla telegrafica, sospira, piange, si riprende ed è per lei tutto molto faticoso.

Katherine e la piccola Kataleya, lei e sua figlia, lei e il mistero della scomparsa. A vederla così, timida e fragile, stretta in una camicetta bianca, sembra sproporzionata rispetto all’enormità mediatica del caso.

Katherine Alvarez, la venticinquenne mamma peruviana di Kata, oggi non va al supermercato dove lavora. È venuta con il marito e i loro avvocati ad affrontare le tv.

L’abbiamo incontrata dopo la sofferta conferenza televisiva.

kathrina alvarez la mamma della piccola kata 1

Perché questa decisione di parlare?

«Perché voglio la verità sulla mia bambina. E anche per dire a tutti che facciamo una raccolta fondi per pagare chi racconterà cosa ha visto. Io sono convinta che qualcuno di quelli che abitavano all’Astor sa cos’è successo e che non parli per paura».

I legali che assistono i genitori di Kata, Filippo Zanasi e Sharon Matteoni, hanno depositato due memorie dove suggeriscono alcune piste investigative che porterebbero anche all’ex albergo fiorentino teatro del mistero.

Lei cosa pensa sia successo?

«Io sento che Kata è ancora viva. Qualcuno l’avrà presa e lei ora è da qualche parte, spero al sicuro».

Un sequestro: a quale scopo visto che non è mai stato chiesto un riscatto?

«Chi l’ha fatto potrebbe essersi spaventato e non ha più chiesto nulla».

il padre di kata

Una vendetta per un torto subito?

«Quale torto? Noi non abbiamo fatto del male a nessuno».

Il traffico di droga?

«Ma noi non c’entriamo proprio nulla con la droga».

Le bande degli affitti in nero dell’Astor...

«Non sapevo di queste cose, io ho pagato per entrare all’Astor».

Dagli atti d’indagine risulta che sapeva e che il racket era controllato in parte dalla sua famiglia

«Non è vero».

ABEL ALVAREZ VASQUEZ - LO ZIO MATERNO DI KATA

Accanto a Katherine c’è il marito, Miguel Angel Chicllo Romero (i due non vivono più insieme). «Anche se fosse che c’erano questi affitti, cosa c’entrano con il sequestro? Tu rischieresti una brutta condanna per 300 euro di affitto? Noi non abbiamo soldi... Io penso alla pedofilia, a qualcuno che l’ha venduta, c’è il traffico di organi…». Katherine, la Procura sta indagando i suoi parenti, due zii di Kata, per le tracce forse di sangue trovate nelle loro stanze, cosa ne pensa?

«Penso che non c’entrino nulla. Marlon poi è solo un ragazzo, ha 18 anni. Noi lo sapevamo da due mesi di queste tracce ma non sono di Kataleya, perché quelle stanze le avevamo lasciate una settimana prima della scomparsa. Non so perché ne parlino ora, perché?».

kata la bambina scomparsa a firenze 5

E gli altri indagati, le due donne e il romeno, che quel giorno uscivano dallo stabile con trolley e borsone? Le sembra possibile che Kata possa essere stata portata via così?

«Mi sembra difficile ma è possibile. Quelli però io non li conosco».

(...)

I magistrati pensano che lei e suo marito non abbiate raccontato tutto…

«Io ho detto tutto, si tratta di mia figlia».

Non crede che una raccolta fondi, una sorta di taglia sui responsabili, sia un po’ pericolosa? Qualcuno potrebbe depistare per convenienza, anche solo per soldi… «Pagheremo solo se le informazioni serviranno a ritrovare Kataleya. L’obiettivo è individuare la mia bambina e a questo punto non vedo altri modi».

Uno scambio di persona?

«Non lo escludo».

Ha mai pensato che Kata potrebbe non esserci più?

kata la bambina scomparsa a firenze 4

«Non voglio credere a questa cosa. Ho la speranza di trovarla viva, il cuore mi dice questo».

kathrina alvarez la mamma della piccola kata 3 kathrina alvarez la mamma della piccola kata 2 KATHRINA ALVAREZ - LA MAMMA DI KATA, LA BAMBINA SCOMPARSA A FIRENZE

(…)