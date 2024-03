Estratto dell’articolo di Paola De Carolis per www.corriere.it

I FOTOMONTAGGI DI KATE MIDDLETON - MEME BY OSHO

I principi di Galles sarebbero mortificati per il caso della foto di famiglia ritoccata e amareggiati per il clima di sfiducia che li circonda: è possibile, di conseguenza, che quando si sarà pienamente ripresa Catherine decida di parlare dei problemi di salute di cui ha sofferto.

Una notizia tutta al condizionale ma comunque considerata «esclusiva» dal Sunday Times, a conferma della continuata mancanza di fatti nella saga dei reali, colpiti dal cancro di re Carlo, dalla malattia di Catherine e, soprattutto, dalle mille teorie che hanno trovato spazio nel vuoto di dettagli verificati.

kate middleton in auto con william

Negli ultimi giorni hanno acquistato peso le voci su una sbandata di William per un’amica di Kate, Rose Hanbury, così come che Kate sia stata sottoposta in realtà a un’ileostomia, un intervento chirurgico all’intestino che necessità una convalescenza di dodici settimane. Ma sulla sorte della principessa del Gallese è stato detto davvero di tutto: non è mancata la possibile quarta gravidanza, il dubbio di un intervento estetico e, addirittura, c’è chi ha parlato di morte.

kate middleton e principe william

Illazioni non sempre credibili e nemmeno verosimili. La fotografia truccata ha tolto ogni freno alle chiacchiere. È in questo clima che «amici dei principi» rivelano al Sunday Times che Kate non tornerà in pista sino almeno al 17 aprile, a conclusione delle vacanze di Pasqua della scuola dei figli, e che anche il marito William si concederà una pausa.

Si apprende inoltre che è probabile che il giorno del compleanno del figlio più piccolo, Louis, il 23 aprile, venga diffusa una nuova foto della famiglia. Catherine stia meditando di raccontare cosa le è successo ma se parlerà «lo farà con la gente che le capiterà di incontrare per lavoro»: non la stampa, insomma, ma cittadini comuni. «E’ il contesto in cui i principi si sentono più a loro agio». […]

tutti i ritocchi nella foto di kate middleton il principe william va a trovare la moglie kate in ospedale 3