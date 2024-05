“KATE E WILLIAM STANNO ATTRAVERSANDO L’INFERNO” – LA STILISTA E CONFIDENTE DELLA COPPIA REALE, AMAIA ARRIETA, RACCONTA LA DIFFICILE SITUAZIONE CHE LA COPPIA STA VIVENDO A CAUSA DEL TUMORE DIAGNOSTICATO ALLA PRINCIPESSA. KATE SI STA SOTTOPONENDO A UN CICLO DI CHEMIOTERAPIA - A COMPLICARE LA SITUAZIONE A CORTE C’E’ LA MALATTIA DI RE CARLO, ANCHE LUI SOTTOPOSTO A UNA CURA PER IL CANCRO...

Kate Middleton e il principe William

Chi riesce a entrare a palazzo, chi li ha visti, chi ha confidenza con loro giura che Kate e William stiano "attraversando l'inferno". Sono le parole della stilista, e confidente di Kate Middleton e del Principe William, Amaia Arrieta. Ha proprio usato la metafora dell'inferno per spiegare il calvario a cui è sottoposta tutta la famiglia per via delle cure oncologiche a cui si sta sottoponendo Kate. […]

«Ho il cuore spezzato in questo momento, penso che stiano attraversando l'inferno, spero che si riprendano. È una cosa molto personale», ha dichiarato Arrieta al Telegraph astendendosi dal rivelare qualsiasi informazione sulla coppia fino ad ora.

Amaia Arrieta

[…] Non è chiaro perché Arrieta abbia deciso di parlare di Kate. Al momento si sa solo che sta eseguendo una chemioterapia e si teme che le parole della stilista possano indicare una condizione di salute più grave. […]

Kate ha 42 anni e ha ricevuto una diagnosi di cancro a marzo. Il 16 gennaio, alla London clinic, aveva subito un intervento all'addome dopo il quale è stato scoperto un tumore. Non è chiaro dove sia collocato però il cancro che ha colpito la duchessa di Cambridge.

Il settimanale Gente ha rivelato che l'operazione chirurgica sarebbe stata eseguita da sapienti mani italiane: da un'équipe del policlinico romano Agostino Gemelli. A operare Kate potrebbero essere stati chirurghi esperti, e richiestissimi, come Sergio Alfieri e Giovanni Scambia, famosi per la grandissima competenza in ambito internistico e addominale, il primo, e oncologico il secondo. Dall'ospedale non sono arrivate conferme, ma neppure smentite.

Kate Middleton e il principe William

Quando Kate è stata operata, i giornalisti pe capire la diagnosi della principessa corsero a chiedere lumi proprio al professor Scambia, del Gemelli, che commentò: «Essendo coinvolta la zona addominale si potrebbe trattare di un tumore all'intestino o all'apparato genitale».

La Middleton ha deciso di condividere la sua diagnosi con il mondo intero lo scorso 22 marzo, prima che i tre figli interrompessero le lezioni a scuola per le vacanze di Pasqua. In un videomessaggio girato mentre appare seduta su una panchina ha spiegato di essere malata e di sentirsi vicina alle persone che si trovano nella sua stessa situazione di pazienti oncologici. […]

Catherine non è l'unica reale ad avere a che fare con problemi di salute: Re Carlo, 75 anni, ha rivelato la sua diagnosi di cancro a febbraio e Sarah Ferguson, la Duchessa di York, sta combattendo contro un aggressivo cancro alla pelle. […]

