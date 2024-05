“A KEVIN SPACEY DEVE ESSERE PERMESSO DI RIPRENDERE LA SUA CARRIERA” – SHARON STONE E LIAM NEESON SI SONO ROTTI LE PALLE DI VEDERE IL LORO COLLEGA E AMICO TRATTATO COME UN REIETTO: NONOSTANTE SIA STATO ASSOLTO DALLE ACCUSE DI MOLESTIE, SPACEY HA DIFFICOLTÀ A TROVARE LAVORO E RISCHIA DI PERDERE LA SUA CASA A BALTIMORA. E ORA STONE E NEESON LANCIANO UN APPELLO AFFINCHÉ TORNI A LAVORARE A HOLLYWOOD: “È STATO INGIUSTAMENTE CANCELLATO PER SETTE ANNI. HA PAGATO IL FATTO DI ESSERE FAMOSO…”

DAGONEWS

kevin spacey

«A Kevin Spacey deve essere permesso di riprendere la sua carriera di attore a Hollywood dopo essere stato ingiustamente cancellato per sette anni». Sharon Stone e Liam Neeson non hanno dubbi: Spacey non deve essere più trattato come un reietto.

In una serie di dichiarazioni al “Telegraph”, gli attori sostengono che è arrivato il momento di mettere un punto alla caccia alle streghe.

Il due volte vincitore dell'Oscar è stato

inserito nella lista nera dell'industria cinematografica e teatrale dal 2017, nonostante sia stato scagionato dai tribunali del Regno Unito e degli Stati Uniti dalle accuse di violenza sessuale. E ora i colleghi scendono in campo per farlo uscire dal cono d’ombra.

sharone stone foto di bacco (1)

Spacey è stato licenziato dalla serie Netflix “House of Cards” dopo che l'attore Anthony Rapp ha raccontato che Spacey, allora 26enne, lo aveva molestato quando aveva 14 anni negli anni '80 nel suo appartamento di Manhattan. Una giuria in un processo civile a New York si è schierata con Spacey, ritenendolo non responsabile, e concludendo che l'evento non era mai avvenuto .

Spacey è stato scagionato anche dal processo penale a Londra dopo che altri quattro uomini lo avevano accusato di presunta violenza sessuale.

Ma nonostante sia stato scagionato, Spacey fatica a trovare lavoro e, secondo alcune fonti, rischia di perdere la sua casa a Baltimora, negli Stati Uniti che pare sia stata pignorata. E, ora, alcuni suoi colleghi stanno scendendo in campo per sostenerlo.

kevin spacey in tribunale a londra

«Non vedo l'ora di rivedere Kevin al lavoro – ha detto la Stone – È un genio. È così elegante e divertente, generoso fino all’eccesso e conosce il nostro mestiere più di quanto la maggior parte di noi potrà mai sapere. È chiaro che gli aspiranti attori volevano e vogliono stargli vicino. È terribile che lo incolpino per non essere in grado di venire a patti con se stessi».

liam neeson la preda perfetta

Neeson ha aggiunto: «Sono stato profondamente rattristato nell'apprendere queste accuse contro di lui. Kevin è un brav'uomo e un uomo di carattere. È sensibile e ha uno straordinario senso dell'umorismo. È anche uno dei nostri migliori artisti a teatro e davanti alla telecamera. Personalmente, il nostro settore ha bisogno di lui e sente molto la sua mancanza».

