17 giu 2021 17:21

“KEVIN SPACEY? I PIÙ GRANDI SONO I PIÙ UMILI” – FRANCO NERO SI SPERTICA IN LODI PER L’ATTORE BANDITO DA HOLLYWOOD DOPO LE ACCUSE DI MOLESTIE E CHE IL REGISTA HA VOLUTO PER IL SUO FILM “L’UOMO CHE DISEGNÒ DIO”: “UN PROFESSIONISTA INCREDIBILE. MI SONO TROVATO MOLTO BENE” – DOPO DIECI GIORNI TORINESI TRA SET, APERITIVI E PARTITE DI TENNIS, SPACEY È RITORNATO NEGLI USA DOPO AVER SFANCULATO L’INCONTRO CON LA STAMPA PER NON…