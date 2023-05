11 mag 2023 13:23

IL “KIT DEL SUICIDIO” VENDUTO ONLINE COME UN ASPIRAPOLVERE: “SODDISFATTI O RIMBORSATI” – LA TERRIBILE STORIA DI MARCO, 25ENNE ROMANO CHE SI È TOLTO LA VITA CON IL “KIT” COMPRATO SU INTERNET – IL RACCONTO DELLA SORELLA: “SPERAVAMO DI TROVARE INDIZI SUL SUO PC, CI SIAMO IMBATTUTE IN ALCUNE MAIL. LUI SOFFRIVA E LORO SI RIVOLGEVANO A LUI CON MODI DA AMICO PRONTO A SOSTENERTI. VENDEVANO QUESTO KIT CON MESSAGGI PROMOZIONALI COME PER QUALSIASI PRODOTTO..."