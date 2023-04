3 apr 2023 12:02

“NEI LABORATORI SI PRODUCANO ANTIBIOTICI E VACCINI, NON LE BISTECCHE” – L’INFETTIVOLOGO MATTEO BASSETTI SPOSA IN PIENO LA LINEA DEL GOVERNO CONTRO LA CARNE SINTETICA. E PUBBLICA SU INSTAGRAM UNA FOTO DAVANTI A UN BARBECUE: “SE ESSERE OSCURANTISTA VUOL DIRE MANGIARE CARNE E BERE UN BICCHIERE DI BUON VINO ITALIANO SONO ORGOGLIOSO DI ESSERE AL BUIO…SEMPRE MEGLIO DI QUELLA LUCE VIOLACEA SPACCIATA PER SUPERSCIENTIFICA”