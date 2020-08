“NEYMAR NON È PIÙ UN ATLETA NIKE” – IL COLOSSO AMERICANO DELL’ABBIGLIAMENTO SPORTIVO SI TOGLIE DALLE PALLE IL CALCIATORE BRASILIANO DEL PSG: L’ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE MILIONARIO DURAVA DA 15 ANNI, MA NON È STATO POSSIBILE RAGGIUNGERE UN NUOVO ACCORDO ECONOMICO PER IL RINNOVO – ORA NEYMAR (CHE GUADAGNA IN TOTALE 95,5 MILIONI L’ANNO) È IN TRATTATIVA CON PUMA