“LASCIATEMI ANDARE, DEVO FAR ESPLODERE QUESTO CAMION IN VATICANO”

1. ROMA È UNA GIUNGLA, NON POTEVA MANCARE “TARZAN” – STAMATTINA UNO SVALVOLATO HA BLOCCATO IL RACCORDO DI ROMA E, A TORSO NUDO, SI È ARRAMPICATO SULLE MACCHINE PROVANDO A SFASCIARLE CON DELLE PIETRE. UNA TESTIMONE: “HA DISTRUTTO IL PARABREZZA DI UNA MINI POI È SALTATO COME TARZAN SULLE ALTRE AUTO E SI È ARRAMPICATO SU UN CAMION” – QUEL MEZZO POI L’HA RUBATO ED È PARTITO IL MAXI INSEGUIMENTO...

2. MAXI INSEGUIMENTO PER LE VIE DI ROMA, MA NON È UN FILM

Estratto da www.lastampa.it

uomo blocca il raccordo salendo sulle macchine

Inseguimento da film per le vie di Roma. Un elicottero, venti volanti della polizia e alcune gazzelle dei carabinieri sono riuscite a fermare […] un camion lanciato a tutta velocità per le vie della Capitale.

Tutto è cominciato sul Grande Raccordo Anulare per proseguire fino a Monteverde e l’Aurelio, fino a Piazza San Pio XI. Un uomo, evaso dagli arresti domiciliari, segnalato all'altezza dell'uscita del Gra "La Rustica", ha sottratto un camion a un autonoleggio […] e dopo diversi giri sul Gra ha imboccato la tangenziale.

Ne è nato un maxi inseguimento: alcune auto in sosta sono rimaste coinvolte, ma nessuna persona è rimasta ferita […]. Si è temuto che l’uomo al volante del camion fosse diretto in Vaticano con a bordo un ordigno: "Devo far esplodere il camion in Vaticano". La polizia è riuscita a bloccarlo in piazza Pio XI circondando il camion.

maxi inseguimento a roma - video welcome to favelas

2. "VOGLIO FARE ESPLODERE IL VATICANO": LA LUNGA FUGA DI 'TARZAN' E GLI SPARI PER FERMARLO

maxi inseguimento a roma 7

Estratto dell’articolo di Lorenzo Nicolini per www.romatoday.it

"Lasciatemi andare, devo fare esplodere questo camion in Vaticano". È stata questa la minaccia che A.T., queste le iniziali del cinquantenne di Guidonia che venerdì ha tenuto in scacco per oltre un'ora venti pattuglie della polizia di Stato e un elicottero, ha urlato agli agenti che lo hanno fermato in piazza Pio XI al termine della sua corse.

Momenti concitati quelli della cattura, come si vede in questo video, epilogo di una mattinata di follia come testimoniato anche da Silvia, una infermiera che era lì presente nei primi momenti in cui è iniziato il tutto. È stata lei [...] a ribattezzare quell'uomo 'Tarzan' perché saltava da un'auto all'altra, brandendo una pietra e tentando di forzare e rubare le vettura in coda sul grande raccordo anulare. La polizia per fermarlo ha dovuto sparare alle gomme del camion che aveva rubato.

maxi inseguimento a roma 12

A.T., secondo quanto appreso, doveva trovarsi agli arresti domiciliari per resistenza, invece da lì evaso. Intorno alle sette di mattina di venerdì ha prima danneggiato con una pietra l'auto di una donna cercando di impossessarsene e ha poi sottratto il camion gru da un'azienda. Da lì ha iniziato la sua folle corsa speronando diverse auto prima di essere bloccato dai poliziotti in piazza Pio XI.

Due poliziotti e di un'automobilista sono rimasti feriti in maniera non grave. Il cinquantaduenne, sono quanto emerso, al momento del fermo ha quindi minacciato le forze dell'ordine con un coltello che è stato poi sequestrato, poi ha urlato: "Devo far esplodere il Vaticano".

Nelle fasi concitate dell'inseguimento, 'Tarzan' ha speronato due volanti, ha travolto un'altra auto e complice la mancanza di traffico nella Roma di agosto ha attraversato mezza città con quel camion rubato. I poliziotti, con l'accortezza di non ferire nessuno, hanno esploso dei colpi prima in aria e poi due all'altezza delle ruote dell'Iveco, poi circondato.

Una manovra chiave per bloccare 'Tarzan'. L'uomo, ora detenuto a Regina Coeli, dovrà rispondere, tra le varie accuse, di resistenza violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni, furto aggravato, danneggiamento e porto di arma impropria. [...]

