“LASCIATEMI STARE, DOV’È MIA MAMMA?” – IL DRAMMA DEL PICCOLO EITAN MOSHE BIRAN, IL BAMBINO CHE HA PERSO FRATELLO, GENITORI E NONNI NELLA TRAGEDIA DELLA FUNIVIA STRESA-MOTTARONE: LA FAMIGLIA, DI ORIGINI ISRAELIANE, VIVEVA A PAVIA. RICOVERATO ALL’OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA DI TORINO, AL MOMENTO È INTUBATO E SEDATO E LA PROGNOSI RESTA RISERVATA – ALL'OSPEDALE ERA ARRIVATO COSCIENTE E NON VOLEVA FARSI TOCCARE DAGLI INFERMIERI. NELLO SCHIANTO HA RIPORTATO GRAVI TRAUMI AL CRANIO, AL TORACE, ALL'ADDOME E NUMEROSE FRATTURE ALLE GAMBE

1 - MOTTARONE:BIMBO SOPRAVVISSUTO RESTA GRAVE,PROGNOSI RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Restano gravi le condizioni del bambino di 5 anni unico sopravvissuto all'incidente della funivia del Mottarone. Ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dopo l'intervento di ieri la prognosi resta riservata.

Al momento il piccolo è intubato e sedato. In ospedale, nella tarda serata di ieri, è arrivata la zia del bambino, sorella del padre che nell'incidente è morto con la moglie e con l'altro figlio di due anni. La famiglia, di origini israeliane, viveva nel Pavese.

2 - IL DRAMMA DI EITAN, L’UNICO SUPERSTITE: “NON MI TOCCATE, DOV’È MIA MAMMA?”

Irene Famà per “La Stampa”

A pregare, fuori dall'ospedale, non c'è nessuno per quei due bambini di cinque anni ricoverati al Regina Margherita di Torino, dopo che la cabina di una funivia della linea Stresa-Alpino Mottarone, sul Lago Maggiore, è precipitata nei boschi, rovesciandosi più volte su un pendio erboso.

I loro genitori, i loro fratelli, sono morti nello schianto. I due piccoli sono stati caricati sulle eliambulanze di Borgo Sesia e Alessandria e portati d'urgenza al pronto soccorso. Alle 19,40 arriva la notizia: Mattia Zorloni è morto a seguito di un arresto cardiaco. Eitan Moshe Biran invece continua a combattere, unico sopravvissuto alla tragedia. All'ospedale era arrivato cosciente, ai medici ha mormorato qualche parola: «Lasciatemi stare, lasciatemi stare». Non voleva farsi toccare dagli infermieri. «Era spaventato» dice Fabrizio Gennari, direttore della struttura complessa di chirurgia pediatrica del Regina Margherita.

Nello schianto ha riportato gravi traumi al cranio, al torace, all'addome e numerose fratture alle gambe. «Le prossime ore saranno decisive per vedere la risposta alle terapie. È stato operato per stabilizzare le fratture. Stiamo lavorando al massimo per mantenerlo stabile e poter avere buoni risultati» spiega Giovanni La Valle, direttore della Città della Salute. La prognosi è riservata.

Mattia Zorloni all'ospedale era arrivato in condizioni critiche. Sei minuti sono stati necessari per rianimarlo e poi la tac, gli esami per cercare di stabilizzare i parametri vitali. «È deceduto, nonostante gli sforzi infiniti che abbiamo messo in campo» sono le parole del direttore La Valle. Che lancia un appello: «Chiunque lo conosca, ci dia informazioni. In questo momento non siamo riusciti a metterci in contatto con nessuno e non riusciamo a sapere chi sia», dicevano ieri in serata i medici. Alle 19.40 erano ancora incerte le identità delle vittime intrappolate tra le lamiere e sbalzate tra la boscaglia. Così da risalire alle generalità corrette dei due bambini.

La tragedia di Stresa ha distrutto famiglie intere. I due bimbi hanno lottato da soli, in una stanza d'ospedale.

L'ultimo gesto d'affetto, Mattia l'ha ricevuto dagli infermieri, dagli anestesisti e dai chirurghi che hanno tentato di tenerlo in vita. I suoi genitori, papà Vittorio e mamma Elisabetta Persanini, sono morti sulla montagna. Residenti a Vedano Olona, in provincia di Varese, erano partiti per una gita di famiglia. La prima giornata di svago all’aria aperta ora che finalmente anche le restrizioni anti-contagio lo permettevano.

Una gita attesa da mesi anche per la famiglia di Biran: madre, padre e due figli. Di origini israeliane, vivevano a Pavia da diversi anni e ieri desideravano trascorrere una giornata ammirando dall'alto il Lago Maggiore. Scattare qualche foto, pranzare fuori. Poi quella cabina è diventata una trappola mortale. E nel lungo elenco delle vittime c'è il nome di papà Amit, di mamma Tal Peleg, del piccolo Tom, di appena due anni. Eitan è l'unico sopravvissuto.

All'uscita del pronto soccorso, alle 19.40, ci sono solo i giornalisti, le televisioni. Una madre, che sta accompagnando un ragazzino all'ospedale, si ferma. «Cos'è successo?», chiede. Poi fa il segno della croce: «Prego, come pregherei per mio figlio».

3 - SOPRAVVISSUTO A 5 ANNI MA EITHAN HA PERSO FRATELLO, GENITORI E NONNI

G. Nic. Per "il Messaggero"

Il piccolo Eithan Biran è l' unico sopravvissuto, la sua famiglia non esiste più. Ha perso il padre, la madre, i nonni e anche il fratellino di due anni. Vivevano insieme a Pavia: la famiglia era di origini israeliane.

Quando è arrivato in ospedale, al Regina Margherita di Torino, continuava a ripetere: «Lasciatemi stare». L' altro bambino che è arrivato in ospedale con Eithan non ce l' ha fatta. Aveva cinque anni, così hanno ricostruito i soccorritori, e solo in serata si è capito che anche i suoi genitori erano rimasti vittime dell' incidente.

I piccoli erano stati soccorsi dal 118, le loro condizioni si sono mostrate da subito molto gravi e sono stati trasportati in elicottero fino all' Oval Lingotto dove, con le ambulanze, sono stati trasferiti all' ospedale infantile Regina Margherita. Eithan, di 5 anni, ha varcato la soglia del pronto soccorso alle 14.45.

Le sue condizioni restano gravi per le ferite riportate: diversi traumi alla testa e al torace e fratture alle gambe. Era cosciente quando l' ambulanza lo ha trasferito dall' elicottero, con cui è arrivato dal Mottarone, fino all' ingresso dell' ospedale. Chiedeva della mamma, Tal Peleg, morta nello schianto ad appena 27 anni. Un destino condiviso con i suoi genitori, i coniugi Cohen.

L' ALTRO BAMBINO

Il secondo bambino, che aveva 5 anni, era ancora più grave. Era arrivato in ospedale mezz' ora dopo Eithan in condizioni critiche. I medici sono riusciti a rianimarlo: in pronto soccorso gli è stato praticato il massaggio cardiaco dopo che il suo cuore aveva smesso di battere. È stato poi sottoposto alla tac ed è stato intubato.

Aveva riportato un grave trauma cranico e fratture alle gambe. In serata però è andato in arresto cardiaco. «Abbiamo fatto tutto il possibile ma dopo poche ore di tentativi non ce l' ha fatta», ha detto il direttore generale dell' ospedale, informato dai medici che lo hanno seguito. Nessun parente aveva contattato la struttura e i medici avevano lanciato un appello a chiunque potesse avere informazioni su di lui. Ma, in serata, è emerso che i genitori erano Vittorio Zorloni di Vedano Olona ed Elisabetta Persanini, nata nel 1983, entrambi morti nel terribile impatto.

LA FAMIGLIA

Ieri pomeriggio Eithan è stato operato. L' intervento è servito a stabilizzare le fratture multiple al femore, alla tibia e all' omero. Per i medici le prossime 12-15 ore saranno fondamentali per stabilizzarlo. Un altro bambino è morto sul luogo dell' incidente.

Si tratta proprio di Tom, due anni, il fratellino di Eithan, ora rimasto solo. Il piccolo sarebbe morto sul colpo quando la cabina è precipitata al suolo da un' altezza di venti metri. Su Facebook restano le foto di quella che era una famiglia felice: tantissimi scatti di mamma e papà sorridenti con in braccio i due bambini.

Il papà, Amit Biran, 30 anni, era addetto alla sicurezza delle comunità ebraiche e della scuola che frequentavano i figli: un ruolo delicato che, in un' ipotesi remota, potrebbe anche far pensare a un attacco mirato. Ma quasi certamente si è trattato di un tragico incidente. Proprio di recente era stato a Israele.

A Pavia, Amit Biram aveva studiato Medicina e Chirurgia, poi si era sposato in Israele e aveva convinto la moglie a trasferirsi in Italia. In Israele era tornato con Tal in occasione dei parti dei due figli. Mit e Tal erano profondamente legati, anche dalla fede religiosa e si erano sposati in Sinagoga. Un fede che per la coppia rappresentava anche un impegno, tant' è che Amit Biram aveva accettato l' incarico di responsabile per la sicurezza della comunità ebraica di Milano.

