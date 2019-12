“LASCIO IL PORNO E DIVENTO CANTANTE NEOMELODICO” - LA REDENZIONE CANORA DI GIULIANO FILDIGRANO IN ARTE JULIUS: “LAVORARE PER LE PRODUZIONI HARD NON È COSÌ CONVENIENTE, SI VIENE SFRUTTATI E SOTTOPAGATI. OGNI GIORNO RICEVO MOLTI MESSAGGI SUI SOCIAL CON FOTO DI MEMBRI DA RAGAZZINI, ANZIANI E TRAVESTITI CHE SAREBBERO DISPOSTI A PAGARE QUALSIASI COSA PER…” - VIDEO

Giuliano Fildigrano in arte Julius ha 36 anni ed è originario di Napoli, anche se da anni vive a Torino. Esordisce nel mondo dell’hard nel 2014, prima lavorava in vari locali della penisola come stripman e cubista, ha partecipato come boy nel 2005 per un intera stagione a Domenica In, trasmissione condotta da Mara Venier e partecipato a vari film e fiction. Da quando ha iniziato ad oggi ha girato centinaia di scene e calcato i palchi delle più importanti fiere erotiche del settore sia in Italia, sia all’estero, ricevendo diversi prestigiosi premi a luci rosse.

Il bel Julius dichiara: “Dopo 5 anni in cui giro per conto terzi sto pensando in futuro di autoprodurmi e guadagnare direttamente per il mio lavoro, lavorare per produzioni non è così conveniente, si viene sfruttati e sottopagati. Adoro i preliminari fatti e ricevuti, i footjob, i giochini di ruolo. Ogni giorno ricevo centinaia di messaggi sui social con foto di membri da ragazzini, vecchi e travestiti che sarebbero disposti a pagare qualsiasi cosa per avermi una notte nel loro letto, ma non sono portato per queste cose, non sono un mercenario…”

Poi parla del suo cambio di lavoro e spiega: “Quando giravo film porno ero io il dominante, la donna nelle scene che facevo solitamente era identificata come donna-oggetto sbattuta e girata e rigirata come un calzino, invece nelle canzoni che canto come neomelodico sono sempre io quello lasciato e che soffre per amore, che paradosso! Le donne delle spettacolo che mi eccitano ed intrigano di più? la bionda Taylor Mega e la mora Antonella Mosetti senza alcun dubbio”.

