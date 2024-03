13 mar 2024 16:55

“LA LEGA È SALITA SUL CARRO DELLA PROPAGANDA RUSSA” – LA VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE, VERA JOUROVA, AZZANNA SALVINI: “IN EUROPA CI SONO PERSONE E PARTITI CHE DIFFONDONO FALSITÀ SULLA GUERRA IN UCRAINA. E IN ALCUNI PAESI SONO AL GOVERNO” – IL “CAPITONE”, CHE IN EUROPA HA VIRATO A DESTRA A CACCIA DEI VOTI DA SOFFIARE ALLA MELONI, PREPARA PER IL 23 MARZO A ROMA IL NUOVO RADUNO DI IDENTITÀ E DEMOCRAZIA, IL RAGGRUPPAMENTO CON I NAZISTELLI DI AFD E IL RASSEMBLEMENT NATIONAL DI MARINE LE PEN (CHE IN FRANCIA NON HA VOTATO PER GLI AIUTI A KIEV)…