Estratto dell’articolo di Aldo Grasso per il "Corriere della Sera"

Minima immoralia. L’abbiamo scritto più volte: «X Factor» resta uno dei programmi più belli e spettacolari della nostra tv (Sky). Da talent show è riuscito a diventare un grande varietà, giocando sul doppio binario della ripresa della «realtà» e insieme del mito del successo, da ottenere attraverso capacità in parte innate, in parte costruite attraverso il percorso previsto dal programma.

Da qualche tempo gioca d’azzardo: pensa che la giuria sia più importante dei cantanti, cioè che il parapiglia generi più traffico nei social e negli ascolti. Solo così si spiega la presenza di Morgan che cerca di inchiodare Ambra chiedendole cos’è un Do maggiore, dopo aver stroncato una canzone di Annalisa. Ma ne ha anche per Dargen e Fedez, come fanno i primi della classe antipatici (ma è musica leggera, sia leggero, anzi leggerissimo, non si prenda troppo sul serio!).

Leggo su «Dagospia»: «Arnaldo Magro: per anni, questo nom de plume chiaramente ispirato ad Aldo Grasso, ha imperversato sul quotidiano Il Tempo , suscitando ipotesi sull’identità di chi si celasse dietro i suoi retroscena sulla rubrica “Segretissimo”. Questo finché Paolo Madron e Luigi Bisignani, nel loro libro I potenti al tempo di Giorgia , non hanno svelato l’arcano. Arnaldo Magro altri non era che il compagno della leader di Fratelli d’Italia, ovvero Andrea Giambruno». Uno pseudonimo Blu Estoril!

Emittenti/emissioni. Oggi il mondo si sta riscaldando più rapidamente di quanto sia mai avvenuto in passato. È vero, lo ripete sempre Luca Mercalli […] La prossima volta che sarà ancora ospite di uno show, sarebbe così gentile, dott. Mercalli, di dirci quanto spreco di energia elettrica e quanti danni produce uno studio tv? In termini di emissione, s’intende.

