A raccontare qualcosa del fiorire del loro sentimento è stato spesso proprio l’ex premier Romano Prodi: «Eravamo vicini di casa, ci siamo conosciuti a Reggio Emilia e io facevo la corte a Flavia. Lei era bella, io brutto, però dopo tre anni ce l’ho fatta e oggi siamo qui. Il trucco? La manutenzione. Il segreto è la manutenzione degli affetti, necessaria, perché nella vita ci sono sempre difficoltà e inconvenienti ma se c’è affetto si supera tutto».

Così il «Professore» raccontava la scintilla che era scoccata con Flavia Franzoni, la moglie morta improvvisamente a 76 anni. Con Romano Prodi, suo inseparabile marito erano sposati dalla fine degli anni ’60.

[…] La storia d’amore di Flavia Franzoni e Romano Prodi è iniziata tra i banchi dell’Università di Bologna (lui professore, lei studentessa) e si sono sposati nel lontano 1969. Il 31 maggio 2019 hanno festeggiato il loro 50esimo anniversario di nozze, alla presenza di parenti, amici e degli amatissimi figli Giorgio e Antonio Prodi. Sei i loro nipoti: Chiara, Benedetta, Maddalena, Davide, Giacomo e Tommaso.

Insieme vivevano a Bologna e lei vanta una carriera di successo nel mondo accademico. Era una nota docente universitaria di Metodi e tecniche del servizio sociale della Facoltà di Scienze politiche di Bologna, e ha lavorato per circa 20 anni (fino al 1995) all’Istituto regionale per i servizi sociali ricoprendo anche l’incarico di direttrice. Nel 1996, fu sempre vicina a Romano Prodi durante la campagna elettorale per le politiche vinte poi dall’Ulivo.

Flavia Franzoni è morta mentre si trovava in viaggio con il marito e alcuni amici, tra cui l'ex ministro Arturo Parisi, su un sentiero francescano in Umbria. Stavano facendo un cammino a piedi, avevano dormito a Gubbio e oggi erano in direzione di Assisi. Flavia Prodi è caduta all'improvviso, forse a causa di un malore. […]

