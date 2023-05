11 mag 2023 12:47

“LEI GRIDAVA ‘AIUTO’, L'UOMO L’AVEVA SPOGLIATA” – IL RACCONTO DI UNA DELLE DUE RAGAZZE CHE HANNO SVENTATO UNO STUPRO, IN PIENA NOTTE, A PAVIA - LA VITTIMA, UNA 24ENNE, ERA STATA TRASCINATA DAL SUO AGGRESSORE, UN 30ENNE NIGERIANO, IN UNA STRADINA E HA INIZIATO A URLARE. LE DUE RAGAZZE, SENTENDO LE GRIDA, SONO INTERVENUTE: “LUI AVEVA UNA BOTTIGLIA DI VETRO IN MANO, ERA VISIBILMENTE SU DI GIRI..." - COME MAI IL "CORRIERE" NON SCRIVE CHE A TENTARE LO STUPRO E' STATO UN NIGERIANO?