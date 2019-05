“LEI SARÀ BENDATA E UBBIDIRÀ A CHI LA USERÀ A SUO PIACIMENTO” – C'E' LA CRISI? E SUI SITI DI ANNUNCI FIOCCANO LE COPPIE CHE SI VENDONO: ROMA GUIDA LA CLASSIFICA DELLE CITTÀ CON CONIUGI E FIDANZATI PORCINI CHE DECIDONO DI PROVARE NUOVE ESPERIENZE E GUADAGNARE QUALCHE SOLDO – NELLE CHAT SI USANO LE ROSE COME UNITÀ DI MISURA PER STABILIRE IL PREZZO – GLI ANNUNCI DA "CABALLERO": “PASSIONALE E ADORATRICE DEL MASCHIO, VUOL PROVARE A FARE LA PU**ANA”

Claudio Roma per www.affaritaliani.it

Escort e prostitute segnano il passo: la nuova moda per far soldi senza troppa fatica, è la prostituzione in coppia, marito e moglie che si vendono non più nei circuiti “privati” ma direttamente sui siti di annunci erotici.

marito e moglie sesso a tre 2

E Roma guida la special classifica del sesso a pagamento sotto il tetto coniugale, con con almeno 100 coppie che hanno deciso di “arrotondare” lo stipendio con un'offerta di “servizi” che spazia dal “cedo moglie, mentre io guardo”, sino al più classico “lei vuole fare un'esperienza a 3” ma al costo di 100 rose per un'ora. E le rose sono i bitcoin del sesso a pagamento. Tradotto: 1 rosa uguale 1 euro. Ecco allora una panoramica della nuova frontiera del sesso a pagamento.

Bendata a Re di Roma

“Siamo una coppia lei sarà bendata ubbidirà a chi la userà a suo piacimento. Piazza Re di Roma oggi dalle 16,30... lei 40 in forma.. possibile uso di toys se posseduti”. Prezzo non indicato”.

Bella coppia full bisex incontra singoli e coppie

threesome

“Ciao sono Marco, il lui di una coppia reale e raffinata in cerca di incontri passionali e trasgressivi, insieme a Francesca. Ci rivogliamo a singoli non ingenui.... Francesca è realmente e splendidamente passionale, adora baciare e i lunghi preliminari naturali... Siamo in zona San Giovanni .. ci aspettiamo il giusto riconoscimenti per lei”. Segue una luna serie di emoticons a forma di rosa che fa salire la quotazione alle stelle. D'altronde il testo parla chiaro: paghi uno e se vuoi prendi due.

Mia moglie incontra singolo.. vuol provare a fare la puttana

marito e moglie consultano siti di annunci

“Un gioco tra me e mia moglia. Oggi la porterò in una piccola garconniere dove lei si incontrerà un singolo da sola senza di me io vi indicherò dove raggiungerla. Passionale e adoratrice del maschio, vuol provare a fare questa esperienza come tante che uniscono l'utile al dilettevole. Vuol provare insomma a fare la puttana. Zona Tiburtina”. Messaggio chiaro, meno il prezzo e soprattutto se la moglie vuol provare l'esperienza del sesso a pagamento il marito quella del protettore.. Occhio che quest'ultima posizione è un reato.

marito e moglie sesso a tre 4

Coppia giovane di bella presenza

“Cerco un ragazzo curato educato e di bella presenza Roma nord, per corteggiare la mia lei, mora, sedere formoso, 22 anni molto carina. Sarebbe la prima esperienza, siamo fidanzati da molto.. Massimo 30 anni, girate foto”. Anche in questo caso il costo è a trattativa privata ma resta il mistero del perché un giovane di Roma Nord.

club prive sesso a tre

Coppia esibizionista

“Il mio sogno portarla in qualche negozio di Parco Leonardo e fargli provare qualche vestito, mentre il commesso sbricia. Lei 44enne classica donna di casa. Solo generosi”. Tranne che per il sogno, per tutto il resto c'è mastercard. Qui solo contanti.