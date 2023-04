“LEI SE LO RIPRESE QUANDO LUI ACCONSENTÌ AL DIVORZIO” – LE RIVELAZIONI VELENOSETTE DI MAY PANG, L’AMANTE DI JOHN LENNON, NEL DOCUMENTARIO “THE LOST WEEKEND”, CHE RIPERCORRE LA RELAZIONE, APPROVATA DA YOKO ONO, TRA LEI E IL CANTANTE: “LEI MI DISSE DI TRASCORRERE DEL TEMPO CON SUO MARITO, MA ALL’INIZIO MI RIFIUTAI. RISPETTAVO IL LORO MATRIMONIO. FU LUI A CONVINCERMI. HO PIANTO LA PRIMA VOLTA CHE ABBIAMO FATTO SESSO PERCHÉ…” - VIDEO

DAGONEWS

john lennon may pang

John Lennon e Yoko Ono si sono separati dal 1973 al 1975. In quegli anni lei acconsentì che il mebro dei Beatles avesse una relazione con una sua dipendente molto più giovane di lui. Lei era May Pang, 23enne segretaria personale di Lennon che ora ricorda nel documentario “The Lost Weekend” come quella relazione, piena di bei momenti, sia iniziata tra le lacrime. «Ho pianto la prima volta che ho fatto sesso con lui perché non sapevo dove mi avrebbe portata».

Nel documentario, la produttrice musicale descrive in dettaglio la loro storia d'amore che è durata in un modo o nell'altro fino alla tragica morte di Lennon nel 1980. Ono, che era sposata con Lennon da quattro anni, voleva del tempo per stare da sola e ha incaricato Pang di trascorrere del tempo con suo marito e di essere la sua ragazza. «Ho rifiutato - ha detto Pang a People - Ho rispettato il loro matrimonio. Ho detto: 'Non è quello che voglio fare’.»

john lennon yoko ono

Ma Lennon, che aveva 10 anni più di lei, alla fine la convinse a fare il “salto”.

La coppia, alla fine fu travolta dal sentimento, ma Ono era ancora molto presente nella vita di Lennon. Lo chiamava anche 15 volte fino al giorno in cui Lennon decise di tornare con lei, spezzando il cuore di Pang.

john lennon may pang (1)

Nonostante tutto, Pang ha ricordato il suo ex amante come “una persona interessante”: «Amava davvero tutto e voleva esplorare. Gli piaceva alzarsi, prendere il caffè la mattina. Amava i pancake ai mirtilli, amava nuotare. Era solo una persona fantastica che voleva scoprire cose. George una volta ha detto: 'Sono così felice che tu stia con John', ed è stata una cosa carina da parte sua da dirmi"».

john lennon e may pang 2

Ad un certo punto durante la loro separazione, Ono aveva chiesto a Lennon il divorzio e lui aveva accettato. La separazione legale, però, non è mai avvenuta perché Ono è stata colta alla sprovvista dalla disponibilità a separarsi definitivamente e la coppia si è riconciliata. Fu quell’improvvisa disponibilità al divorzio di Lennon a convincere Ono a mettere fine alla liaison con Pang e a riprendersi il marito.

john lennon e may pang 1

Nonostante Lennon e Ono si siano riuniti e lui abbia ufficialmente chiuso la relazione con Pang, i due hanno continuato a vedersi nei cinque anni successivi: «Veniva a trovarmi di nascosto e mi diceva: “Sai, ti amo ancora”. Mi diceva cose davvero molto intime, e potevi sentire che c'era ancora qualcosa. Non era una situazione finita. La nostra relazione è stata un dono e doveva esserlo. Ero felice di potergli dare qualcosa per cui si sentiva bene, che non aveva mai provato prima».

john lennon yoko ono rolling stone may pang john lennon JOHN LENNON YOKO ONO john lennon yoko ono letto John Lennon Yoko Ono john lennon e yoko ono double fantasy lennon e may pang david bowie may pang