Estratto dell’articolo di Clemente Pistilli per “la Repubblica”

C'è chi è arrivato a sostenere che il sindaco di Rieti ieri notte abbia dormito fuori casa e chi addirittura ha insinuato che la moglie abbia già cambiato la serratura alla porta. L'unica certezza è che Daniele Sinibaldi, lasciando squillare il telefono a vuoto e rifiutandosi di rilasciare qualsiasi commento, fino a tarda sera è rimasto in Comune a discutere nella Commissione sport del futuro del Terminillo.

Ha presentato la sua relazione sulla stazione sciistica ed è stato attento a non tradire emozioni. Non abbastanza per chiudere il caso. Insinuazioni a parte, una lite di coppia, dopo il post pubblicato su Facebook dalla moglie, è diventata argomento di dibattito pubblico. In città non si parla d'altro e la storia sta travalicando i confini della Sabina.

«Quando hai finito di fare serata - ha scritto l'avvocata Marta Ciferri - magari se hai un attimo puoi provare a richiamarmi, considerando che sono da sola a casa con un bambino di un anno». Erano le 3 di domenica e rimuovere tre ore dopo quel post non è servito. Il rimprovero via social al primo cittadino di Fratelli d'Italia, nel cuore della notte, è diventato virale. «Il sindaco lo vedo tutte le mattine quando viene a fare colazione. Lo conosco da 30 anni e mai avremmo immaginato certi problemi», dice meravigliato il gestore del Caffè Charleston, a due passi dal sontuoso palazzo municipale. […]

«A me questa storia l'ha fatta notare mia moglie. L'ha vista sui social e ritengo tutto questo disdicevole», commenta un anziano mentre cerca di tenere fermo il cane. «Questi telefonini hanno rovinato tutto - aggiunge un suo amico - ma secondo me volevano farlo sapere». All'ipotesi che quel messaggio sia stato un errore dell'avvocata Ciferri, che ha scritto per sbaglio in pubblico anziché in privato al marito, come sussurrano le persone più vicine al primo cittadino, i reatini non ci credono.

Increduli e frastornati per una vicenda che non si aspettavano. I protagonisti preferiscono restare in silenzio. «L'avvocato non c'è», dicono dallo studio legale Ciferri. E l'avvocata, dopo il primo squillo, al cellulare fa scattare la suoneria. «Mi prendo il fango ma non parlo. Devo pensare alla famiglia e a mio figlio», avrebbe invece detto Sinibaldi ai collaboratori, per poi chiudersi in commissione. […]

Sabato sera c'erano diversi appuntamenti a Rieti a cui Sinibaldi ha preso parte come sindaco ma la serata a quanto pare si è protratta finendo sulla piazza virtuale.

Tra meme e offese, ieri il primo cittadino ha dovuto pure bloccare i commenti sui social. «Lei voleva metterlo in difficoltà», sostengono in piazza mentre ormai cala la notte e il silenzio è rotto solo dallo zampillare della fontana dei delfini. «Si è sfogata, c'erano problemi», affermano altri.

Il sindaco si intravede dietro una finestra illuminata e subito si ritrae. Il suo locale, il "Depero", è chiuso. Le ultime 48 ore sono state lunghe, i social si sono trasformati in una gogna e per Sinibaldi riportare la vicenda nell'alveo strettamente privato è sempre più arduo.

