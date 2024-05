Estratto dell'articolo di Roberta Mercuri per www.vanityfair.it

«Fredda, emotivamente immatura, passivo aggressiva e infedele a re Felipe». Così viene dipinta la cinquantunenne Letizia di Spagna nel nuovo libro bomba I silenzi di Letizia scritto dal giornalista Jaime Peñafiel. Il biografo reale già l'anno scorso aveva scosso la famiglia reale con un tomo - dall'eloquente titolo Letizia e io. Quali segreti nasconde la regina Letizia? - in cui sosteneva che la sovrana avesse avuto una relazione con il suo ex cognato, l'imprenditore Jamie del Burgo.

Ora il giornalista è tornato alla carica con pagine altrettanto imbarazzanti per la Corona di Spagna, che raccontano solo la versione delle sue fonti. Nel nuovo libro scrive ad esempio che «Felipe sapeva del tradimento della moglie», tanto che le guardie del corpo della regina avevano l'obbligo di riferirgli sempre dove si trovasse. Versione ovviamente che resta senza conferme.

In Letizia e io - che ha causato il licenziamento di Peñafiel dal giornale El Mundo dopo vent’anni - lo stesso Jaime del Burgo, 53 anni, ex marito della sorella della sovrana, Telma Ortiz, aveva confermato la tresca. L'uomo aveva spiegato che la loro storia d'amore era iniziata nel 2002, ma dopo un paio d'anni di fidanzamento Letizia aveva conosciuto Felipe e l'aveva mollato. Da allora fino al 2010, sempre secondo Jaime, la relazione tra gli ex fidanzati si era trasformata in una «complice amicizia». Poi però nel 2010, quando Letizia era già sposata con Felipe (i sovrani pochi giorni fa hanno festeggiato venti anni di matrimonio) sarebbe risbocciato l'amore. Stavolta clandestino.

Secondo la versione dell'imprenditore, lui e la regina sognavano di scappare insieme negli Stati Uniti. E Letizia - già mamma di i Leonor e Sofia - gli aveva addirittura proposto di avere un figlio insieme «utilizzando una madre surrogata a Los Angeles». Poi però la regina, nell'agosto 2011, aveva interrotto bruscamente la relazione con una telefonata: «Non possiamo continuare a vederci». Anche qui mancano le conferme, è solo il racconto di una delle due parti.

Ora Peñafiel, nel nuovo libro, fornisce ulteriori dettagli. Per esempio svela che Letizia e Jamie, nel 2011, fecero un viaggio a New York […]

Felipe, «era devastato e schiacciato dal tradimento della moglie» […] Oggi i due, a dar retta al biografo reale, vivrebbero vite separate, mantenendo le apparenze solo in pubblico.

Peñafiel non si limita a dipingere Letizia come una donna infedele che ha spezzato il cuore del marito. Il giornalista la definisce pure «fredda e emotivamente immatura», solita rispondere a qualsiasi accusa con gelidi silenzi. Non solo: l’atteggiamento passivo-aggressivo nei confronti del consorte le avrebbe attirato l’odio da parte della suocera, la regina Sofia (memorabile la litigata in pubblico, nel 2018, tra le due donne), e delle cognate, l’infanta Cristina e la duchessa di Lugo Elena.

Parte della stampa spagnola difende Letizia. Qualcuno ipotizza che dietro I silenzi di Letizia, così come dietro il precedente libro bomba di Peñafiel, ci sia lo zampino del re emerito Juan Carlos, in esilio dal 2020 ad Abu Dhabi (per via di una faccenda di corruzione) e dei suoi sostenitori. Il motivo? «Una vendetta per danneggiare Letizia, che Juan Carlos ha sempre considerato una nemica, e re Felipe, il figlio da cui si sente tradito».

