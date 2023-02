24 feb 2023 15:57

“LA LETTERA DELLA PRESIDE E’ IMPROPRIA PERCHÉ IN ITALIA NON C’È ALCUN PERICOLO FASCISTA” – LE PAROLE DEL MINISTRO VALDITARA OSPITE IN TV DI "MATTINO CINQUE" - LA PROFESSORESSA, SOTTO ACCUSA PER UNA LETTERA INVIATA AGLI STUDENTI IN CUI RICHIAMAVA I VALORI DELL’ANTIFASCISMO, NON COMMENTA: “NON POSSO PARLARE MA AI RAGAZZI IL MESSAGGIO È ARRIVATO FORTE E CHIARO”