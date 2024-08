31 ago 2024 17:40

“LA LIBERTÀ MASSIMA? UCCIDERE UNA PERSONA CHE TU NON CONOSCI, CHE NON TI HA FATTO NULLA, CHE NON TI RIGUARDA" - LO PSICHIATRA VITTORINO ANDREOLI CITA NIENTEMENO CHE "I FRATELLI KARAMAZOV "DI DOSTOEVSKIJ SUL CASO DI SHARON VERZENI AMMAZZATA DA MOUSSA SANGARE CHE HA CONFESSATO DI AVER ACCOLTELLATO LA RAGAZZA "TANTO PER FARLO": "È PAZZIA? NO, È SEMPLICEMENTE LA PULSIONE DI MORTE CHE COMPENSA E GRATIFICA..."