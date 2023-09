“LORENZA MESSINA DENARO, PRENDENDO IL COGNOME DEL PADRE, NE PRENDE IL TITOLO A GESTIRNE I CAPITALI” – ROBERTO SAVIANO: “NON C’È NESSUNA RAGIONE NOBILE, SE NON IL DENARO. LE PROCURE NON RIUSCIRANNO MAI A IDENTIFICARE TUTTI I SOLDI DEL BOSS. I CONTI ESTERI, I SUOI SOLDI PROBABILMENTE IN ALBANIA, QUELLI NEI PARADISI FISCALI, NON SI RAGGIUNGONO MAI. QUEL DENARO A CHI ANDRÀ? SOLTANTO A EREDI RICONOSCIUTI DAL BOSS STESSO…”

Estratto dell’articolo di Roberto Saviano per il “Corriere della Sera”

Essere figlie di un uomo d’onore comporta regole difficili da sopportare, comportamenti codificati, percorsi obbligati. Eppure anche in questo Matteo Messina Denaro sembrava fare eccezione. Non si era mai sposato per una scelta precisa, una scelta di carriera.

Mi spiego: Matteo Messina Denaro, uomo d’onore che ha scalato le posizioni gerarchiche dentro Cosa Nostra nella fazione corleonese, sapeva benissimo che l’affidabilità era data dal comportamento personale e privato. L’affidabilità, quindi, sarebbe stata compromessa — a lui, che non ha mai sopportato la monogamia e le relazioni esclusive — se avesse sposato una donna per poi mantenere relazioni che Cosa Nostra definisce ancora «adulterine». […]

Non sposandosi, Matteo Messina Denaro ha mantenuto la credibilità verso le gerarchie superiori. Messina Denaro ha una figlia nata da una delle sue relazioni avute durante l’infinita latitanza. Le indagini ce la segnalano come unica (anche se indiscrezioni mai confermate parlano di altri figli). Nata da una donna che non ha sposato, è stata però chiamata come la madre del boss, Lorenza, e per tutta la sua vita, fino a pochi giorni fa, Lorenza Alagna, figlia di Franca Maria Alagna.

Si è parlato a lungo di una distanza tra lei e il padre quando invece, a pochi giorni dalla morte, Lorenza diventa Messina Denaro. Prende il cognome del padre. E come è possibile, dopo tutti questi insulti, dopo averla definita nel peggiore dei modi — «imbelle», «ebete» —? Beh, non c’è nessuna ragione nobile, nessun’altra ragione che quella di sempre, quella che muove ogni uomo e ogni donna, quella che muove quasi ogni essere umano. Il denaro.

E sì, perché le Procure non riusciranno mai a identificare tutti i soldi di Matteo Messina Denaro. È sempre un segmento quello che viene scoperto, soprattutto riguardante i beni materiali in Italia, ma i conti esteri, i suoi soldi probabilmente in Albania — un territorio dove le indagini lo hanno tracciato spesso —, i soldi nei paradisi fiscali, quelli non si raggiungono mai. Ebbene, quel denaro a chi andrà? Soltanto a eredi riconosciuti dal boss stesso.

L’eredità in Cosa Nostra non risponde alla legge, l’eredità di un uomo d’onore non si ripartisce, non si regolamenta, ma va a chi dice lui.

E, soprattutto, non può andare a nessun figlio che non abbia il cognome del padre. I soldi che Cosa Nostra deve alla famiglia di Messina Denaro possono andare solo a un Messina Denaro. O a una Messina Denaro. Ecco spiegato l’arcano. Lorenza, prendendo il cognome del padre, ne prende il titolo a gestirne i capitali. E soprattutto ne prende l’eredità spirituale.

In breve: dal suo sangue discende un sangue riconosciuto da Cosa Nostra. Lei non ha avuto, per quel che sappiamo, sino ad ora un ruolo in Cosa Nostra […] Poteva interrompere — rifiutando il cognome e quindi ogni legittimità di successione — la stirpe, invece ha deciso di non farlo.

