“A ‘OSCIO’ SAI CHE C’È? HAI ROTTO ER CAZZO” – OTTAVIO CAPPELLANI SCATENATO CONTRO FEDERICO PALAMAROLI, IN ARTE OSHO, CHE SI È SCAGLIATO CONTRO LA VIGNETTA DI NATANGELO: “QUELLO CHE FA PIÙ INCAZZARE È QUESTO INEDITO RUOLO DI PALMAROLI/OSHO COME SATIRO DI REGIME, CHE SENTENZIA, GIUDICA, PONTIFICA. SOLO LA MALAFEDE PUÒ FARE DIRE CHE LA BATTUTA DI NATANGELO SIA CONTRO ARIANNA MELONI, CHE, SINCERAMENTE, È UNA CHE PASSAVA DA LÌ PER CASO E CHE PER CASO È MOGLIE DI LOLLOBRIGIDA…”

Estratto dell'articolo di Ottavio Cappellani per mowmag.com

cappellani

A Oscio sai che c’è? Hai rotto er cazzo. E stacce. Se è vero, come è vero, quanto scritto da Luca Bottura, che “la politica che spiega alla satira cosa è la satira non è mai uno bello spettacolo” è ancor più vero che la satira che spiega alla satira cosa è la satira fa un po’ cagare.

Ed è proprio questa cagata che Federico Palmaroli, in arte Osho, compagno di merende della famiglia Meloni, ha giustappunto fatto in relazione alla MERAVIGLIOSA vignetta di Natangelo, esprimendosi con tali scagazzanti parole: “La vignetta di Natangelo fa un’allusione molto grave” con un carico di “cattiveria” che “si poteva evitare”. Ma che davero davero Oscio pensa che Natangelo, con la sua vignetta, stava seriamente dando la notizia che Arianna Meloni se ne sta a scopicchia’ coi neri? Maddai, certo che non lo pensa! Nessuno lo pensa, neanche Arianna Meloni per dire.

federico palmaroli

Che poi tutti a menarcela che la vignetta se la sarebbe pigliata con la sorella della Meloni in quanto sorella della Meloni e moglie di Lollobrigida, quando la verità è che di Arianna Meloni a nessuno gliene fotte una strabeatissima minchia, la moglie di Lollobrigida poteva essere chiunque, anche la mia tabaccaia o il mio gommista (che non po’ esse che Lollobrigida se sposa un gommista se je pare?), e dopo la sparata del ministro sulla “sostituzione etnica” era giusto e benedetto rappresentare la sua (o il suo) compagna/o a letto con un uomo di colore.

VIGNETTA DI NATANGELO SUL FATTO QUOTIDIANO SU ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

[…] Solo la malafede può fare dire che la battuta di Natangelo sia contro Arianna Meloni, che, sinceramente, è una che passava da lì per caso e che per caso è moglie di Lollobrigida (che per caso è ministro) e che è il vero obiettivo della BELLISSIMA vignetta.

Ma quello che fa più incazzare, e non solo con la politica, ma anche coi giornalisti che sono corsi a intervistarlo, è questo inedito ruolo di Palmaroli/Osho come satiro di regime, che sentenzia, giudica, pontifica: questa battuta se po’ fa ques’artra no. Sai che c’è, Osho? Ma vattela a pijia in der culo (metaforicamente e satiricamente, è ovvio). Er satirico laureato, er satirico ufficiale, ma anche no.

OTTAVIO CAPPELLANI federico palmaroli in arte osho vignetta CAPPELLANI federico palmaroli foto di bacco

E stacce.

federico palmaroli in arte osho LA VIGNETTA RIPARATORIA DI NATANGELO SU LOLLOBRIGIDA E ARIANNA MELONI - IL FATTO QUOTIDIANO mario natangelo Ottavio Cappellani