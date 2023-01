1. “LUANA HA MOLLATO”, LO STRANO POST E IL MISTERO DEL 27 DICEMBRE

Estratto dell’articolo di Marco Carta per “la Repubblica - Edizione Roma”

luana costantini paolo rosafio

Un rito esoterico finito male. Oppure una notte storta, passata a consumare cocaina o altre sostanze.

Poi il vuoto. La data è quella del 27 dicembre: è il giorno in cui Luana Costantini “ha mollato”. La 54enne, trovata morta insieme a sua madre Elena Bruselles, deceduta un mese prima e custodita mummificata in casa, intorno alle 23 pubblica tre post sul suo profilo Facebook. Dopo di che scompare.

Da poche ore il suo fidanzato Paolo Rosafio, lo sciamano, ha lasciato Luana e l’appartamento di Monte Mario dove aveva abitato per più di un anno. Nella casa viveva anche Roberto, che se ne va lo stesso giorno. Viene lasciato dalla fidanzata e poche ore dopo abbandona anche Cubytrix, la comunità esoterica che ha fondato proprio insieme a Rosafio.

elena bruselles

Paolo, Roberto e la sua ex fidanzata sono gli ultimi ad aver visto le due donne in vita: «Il 31 ottobre c’era stata una seduta spiritica in quella casa — ricorda Roberto - e da quel giorno Luana aveva iniziato ad avere atteggiamenti aggressivi. Ci lanciava coltelli, aveva crisi epilettiche.

Gli ultimi giorni stava sempre nella sua stanza e in quella della madre. Fino al 25 Elena era viva, dopo non lo so. Luana le parlava e la cambiava » .

[…] La paura è che il corpo dell’anziana possa essere stato conservato per qualche rito. O per sfruttare la sua pensione da invalida, come si sospetta. Per ora nel fascicolo aperto non ci sono indagati. Sono già stati ascoltati dagli inquirenti i vicini e i familiari di Luana.

Oggi invece è il turno dello sciamano Rosafio, rintracciato a Lecce due giorni fa. A breve potrebbero essere interrogati anche i suoi amici occultisti, che a Monte Mario erano di casa. Lo sciamano parla di “ favole”, commentando la vicenda. […]

paolo rosafio fondatore di cubytix

2. “CUBYTRIX CONTRO IL TEMPIO” DIETRO AL GIALLO, LA GUERRA DELLE SETTE

Estratto dell’articolo di Marco Carta per “la Repubblica – ed. Roma”

Non un ricordo. Non una foto di Luana. Paolo Rosafio, a poche ore dalla notizia del ritrovamento del corpo senza vita dell’ex fidanzata, ha ripreso a pubblicare sulle sue pagine social gli stessi contenuti motivazionali di sempre. La paura principale, insomma, è quella di perdere follower.

luana costantini

[…] nelle chat private, tra i migliaia di adepti, ognuno ha la sua versione dei fatti. « Solo per qualche live e oggetto siamo stati presi per satanisti - spiega uno degli amministratori di Cubytrix - quando la colpa non è nostra. Lì nella via tutti sapevano che la Luana c’era chiusa in casa. Tutti sapevano che era crollata » . Lo “ sciamano”, uno degli ultimi ad aver visto la donna in vita, non è indagato. Ma sarà ascoltato lunedì dai poliziotti di Lecce per capire cosa possa essere accaduto in quella casa di Monte Mario dove lui ha vissuto fino a poco fa. Chi lo conosce bene, lo definisce provato. Anche se sui social, sembra che non sia accaduto nulla

[…] Quando l’ho conosciuto era ossessionato dai rituali. Si chiudeva solo nella grotta a fare i suoi rituali, una volta che ha capito che stava sbagliato ha coperto la grotta di casa con sassi», racconta Roberto, secondo cui lo sciamano sarebbe stato plagiato da un altro gruppo esoterico, denominato il Tempio. «Tutto e partito da lì, in quel gruppo ci sono ritualisti negromanti. E’ la vera setta che da un anno e mezzo crea scompiglio. Con i rituali non si scherza » .

il tavolo per le sedute spiritiche trovato a casa delle due donne morte a monte mario

A gestire il Tempio, è un esperto del settore olistico, Francesco Speciale, che dopo aver collaborato con Rosafio, facendogli moderare il gruppo Facebook, decide di allontanare lo “sciamano”. […]

Una volta allontanato, Rosafio avrebbe innescato una vera guerra contro il fondatore del Tempio, il gruppo dove Luana, però, non sarebbe mai stata iscritta: «Tra mezzora tu non esisti più su Facebook - dice Rosafio in un audio di minaccia - ti vengo a trovare ». […] Al centro della contesa, i followers e la credibilità nella comunità esoterica virtuale. […]

