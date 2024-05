“LUI ERA COSÌ, INVITAVA TUTTI A MONTECARLO” – LA TITOLARE DEL BAR DI GENOVA DOVE SI INCONTRAVANO SPINELLI E SIGNORINI RACCONTA A “GOCCE DI PETROLIO” DEI VIAGGI DI SUA FIGLIA A MONACO: “VENIVA PAGATA PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNO. UN ANNO IL FIGLIO NON POTEVA ANDARE E SPINELLI CI HA DETTO: ‘IO NON C’HO VOGLIA DI ANDARE DA SOLO, PERCHÉ LA POI MI ANNOIO…’”. SABATO NUOVE RIVELAZIONI DELLA TRASMISSIONE DI RAI3 – L’INTERROGATORIO IN CUI SPINELLI HA DETTO DI ESSERE STATO PRESO IN GIRO DA TOTI SULLA SPIAGGIA DI PUNTA DELL’OLMO…

Estratto dell’articolo di Marco Lignana per “la Repubblica”

Per la Procura è il grande corruttore della tangentopoli ligure. Eppure Aldo Spinelli dice di sentirsi «preso in giro» da Giovanni Toti […]. Le parole pronunciate dall’imprenditore davanti alla giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni segnano un prima e un dopo nell’inchiesta deflagrata una settimana fa: sia l’84enne Aldo, sia il figlio Roberto pure lui sentito in tribunale, di fatto scaricano Toti.

[…] Un esempio? La spiaggia di punta dell’Olmo, dove già gli Spinelli hanno trasformato le vecchie Colonie Bergamasche, struttura ormai fatiscente che richiamava epoche lontane, in appartamenti di lusso a strapiombo sul mare fra Celle Ligure e Varazze.

«Sto pranzando con la famiglia Spinelli. Bisogna trovare una soluzione per la spiaggia di Punta dell’Olmo», diceva Toti intercettato al suo capogruppo in Regione Alessandro Bozzano. Ecco, nonostante le promesse del presidente, quella spiaggia è rimasta libera. La Bolkestein, ha appreso a malincuore scio’ Aldo, è ineludibile.

[…] Certo Spinelli ha pure aggiunto che il figlio Roberto non era d’accordo con il suo metodo di “aiutare” chiunque. E qui si intravede la strategia difensiva di Aldo, 84 anni ai domiciliari, e Roberto, 52 anni e “solo” interdetto, dunque più vicino a poter tornare operativo in azienda in caso di revoca della misura: «Mio padre è stato tirato per la giacchetta da tutti. Pure da Toti e Signorini, che come altri si sono approfittati di lui. Io ho grande rispetto per lui, si è fatto da solo, ma da qualche anno non riesco più a seguirlo e non condivido alcune cose che ha fatto da solo».

Ad esempio «non sapevo che il rapporto con Signorini fosse arrivato a tanto ». Spinelli junior ha rivendicato anche l’idea di pagare una consulenza legale all’ex procuratore capo ora avvocato Francesco Cozzi. […]

2. IL RE DEL PORTO A TOTI: «IL 2 PER MILLE È TUO, IL RESTO LO AVRAI DOPO»

Estratto dell’articolo di Claudia Guasco per “il Messaggero”

Tra il governatore Giovanni Toti e il re della logistica Aldo Spinelli […] i rapporti sarebbero stati regolati da «convergenti interessi reciproci». Lo annota la guardia di finanza, che redige un'informativa dalla quale emergerebbe la necessità del presidente di reperire fondi per la sua campagna elettorale e dell'imprenditore di ampliare il suo impero portuale.

Nelle conversazioni captate, il governatore lascerebbe intendere a Spinelli di avere bisogno di finanziamenti. In un'intercettazione di settembre 2021, Toti si congeda così: «Ci sentiamo la settimana prossima, non ti dimenticare di me». Ribatte Spinelli: «No, appena c'è il comitato che va in porto stai tranquillo, ti chiamo subito».

Affermazioni che per gli investigatori vanno contestualizzate in base alle rispettive priorità: la campagna elettorale di Savona per Toti, l'imminente assegnazione del terminal Rinfuse per Spinelli. E in tema di contributi economici al governatore, l'uomo d'affari mette in chiaro: «Quello ufficiale è il due per mille, tutto il resto dopo».

Facendo così riferimento, sottolineano i pm, a un contributo ufficiale e a uno non altrettanto cristallino da erogare in un secondo tempo. Ma dalle carte emerge anche la volontà […] che ogni versamento seguisse i canali ufficiali. Il primo settembre 2021 Toti dà indicazioni alla sua collaboratrice: «Mandi alla segreteria di Spinelli i documenti dove vogliamo che faccia un versamento, che lo fa normale, come tutti gli altri insomma».

Cioè tracciati con causale «erogazione liberale» ed è proprio la gdf a rimarcare che le somme ricevute venivano «utilizzate per sostenere spese correlate all'attività politica di Toti e dal proprio entourage». […]

2. DALLA BARCA IN BANCA IN SOLI 59 MINUTI: “DAGLI IL NOSTRO IBAN”

Estratto dell’articolo di Vincenzo Bisbiglia e Marco Grasso per “il Fatto quotidiano”

Un finanziamento tecnicamente e burocraticamente lecito può diventare “illecito” se è parte di un do ut des incardinato dal politico stesso. È la tesi della Procura di Genova. Passiamo ora al film raccontato da tre intercettazioni chiave […] agli atti dell’inchiesta che da una settimana ha sconvolto la politica ligure e non solo. Un cortometraggio, in realtà. perché i momenti clou sono due, distanti solo 59 minuti.

Attori protagonisti Giovanni Toti […] e Aldo Spinelli[…]. Sono le ore 14.07 del 1° settembre 2021. Toti è a bordo della Leila 2, l’ormai arcinoto yacht di Aldo Spinelli attraccato al porto di Genova, una specie di ufficio galleggiante dove l’imprenditore riceveva manager e politici di tutti gli schieramenti.

Il presidente sta pranzando “con l’intera famiglia Spinelli”, come aveva confidato 19 minuti prima al suo consigliere Alessando Bozzano, chiamato per sollecitargli “una soluzione per la spiaggia di Punta dell’olmo” (spiaggia libera attrezzata nelle mire di Spinelli). Alle 14.07 esatte, dunque, Toti chiama Paolo Emilio Signorini, l’allora presidente dell’autorità Portuale (arrestato martedì per corruzione).

Dice Toti: “Io sono buttato in barca da Aldo, quando gliela portiamo sta proroga in comitato che così Bucci (Marco, sindaco di Genova, non indagato, ndr) proprio... possiamo ragionare lì del (...) tombamento e lo mettiamo tranquillo”. Il governatore parla del tombamento di Calata Concenter, che sta fortemente a cuore a Spinelli: il progetto deve essere discusso al comitato portuale, presieduto da Signorini.

Il manager scatta sull’attenti, ha la risposta pronta: “Digli di stare tranquillo, adesso... c’è forse questa cosa che dev... (...) ma noi nel giro di due settimane facciamo tutto”. Toti approva: “Nel giro di due settimane fai il comitato, bene... bene”. Signorini ribadisce: “Digli di stare tranquillo che se una cosa non sono sicuro, non la dico”.

Toti quindi si rivolge a Spinelli: “Dice di stare tranquillo che se...”, poi riparla con Signorini: “Lui dice che due settimane son tante”. “E, beh, dovevano farlo un mese fa belìn”, esclama Spinelli in sottofondo. “Vabbè vediamo di farlo il prima possibile dai”, esorta Toti, cui risponde Signorini: “Va bene, va bene, ok”. Da questa telefonata a quella seguente, come detto, passano solo 59 minuti.

ALLE ORE 15.06 Toti telefona alla sua segretaria, Marcella Mirafiori (estranea all’inchiesta). Le sue parole sono sorprendenti. Dice Toti: “Mandi alla segreteria di Spinelli i documenti dove vogliamo che faccia un versamento, che lo fa normale, come tutti gli altri insomma (...) ti fai dire chi è (...) così lo fai e poi dopo il resto ti dico a voce”.

Il finale della sceneggiatura lo scrive l’ultima intercettazione della giornata. Sono le 20.59 e Toti richiama Signorini e gli dice: “Ci mangiamo un boccone che ti dico un po’ di Spinelli oggi. Portiamo quella roba in Comitato il prima possibile”. Signorini gli ribadisce di stare “tranquillo”. Toti qui chiarisce: “Ah, ma lo so che è sempre apprensivo, ma se riusciamo a farlo entro metà di settembre mi fa comodo anche a me... quindi”.

Dall’ordinanza di custodia cautelare apprendiamo che tra l’8 e il 9 settembre il Comitato Giovanni Toti ha ricevuto da Spinelli 40mila dei 74.500 euro contestati. Secondo i pm di Genova, infatti, si delinea “in modo esplicito il rapporto tra finanziamento e proroga della concessione”.

