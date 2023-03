22 mar 2023 19:55

“LUI ERA A FACCIA IN GIÙ NELLA NEVE E LEI SI È ALZATA, SI È VOLTATA E SE N’È ANDATA VIA” – GUAI IN VISTA PER GWYNETH PALTROW FINITA IN TRIBUNALE DOPO AVER TRAVOLTO UN OTTICO 76ENNE MENTRE SCIAVA NELLO UTAH - SECONDO L’ACCUSA L’UOMO HA RIPOTATO TRAUMI PERMANENTI E CHIEDE 300MILA EURO DI DANNI, MA L’ATTRICE, NERVOSISSIMA E IRREQUIETA IN TRIBUNALE, SI E’ DIFESA RIBALTANDO LA VERSIONE: “SONO STATA IO A ESSERE TRAVOLTA” – A SBUGIARDARLA È ARRIVATA LA TESTIMONIANZA DI UN ALTRO SCIATORE CHE… VIDEO