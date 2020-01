DAZI SCASSACAZZI - MENTRE USA E CINA S’AVVIANO ALLA PAX COMMERCIALE, L'ITALIA RISCHIA ALTRI 3 MILIARDI DI DAZI - LE TARIFFE AMERICANE, DOPO AVER COLPITO FORMAGGI E SALUMI, POTREBBERO ESTENDERSI A PASTA, VINO, OLIO E CAFFÈ - COLDIRETTI RICORDA CHE OLTRE AL DANNO C’È LA BEFFA: “L'UNIONE EUROPEA HA APPOGGIATO GLI STATI UNITI PER LE SANZIONI ALLA RUSSIA, CHE COME RITORSIONE HA POSTO L'EMBARGO TOTALE SU MOLTI PRODOTTI AGROALIMENTARI, COSTATO AL MADE IN ITALY OLTRE UN MILIARDO IN CINQUE ANNI”