“LUNA” DI MIELE A ROMA PER VICTORIA DE ANGELIS! “CHI” PIZZICA LA SEXY BASSISTA DEI MANESKIN MENTRE LIMONA CON LA FIDANZATA, LUNA PASSOS, IN UN BAR DELLA CAPITALE - LE DUE SONO STATE VISTE INSIEME PER LA PRIMA VOLTA SU UNO YACHT A LARGO DELLE BALEARI A INIZIO GIUGNO E DA ALLORA LE COSE TRA LORO SEMBRANO ANDARE BENE – LA COPPIETTA, DOPO AVER INFUOCATO LA GIÀ BOLLENTE ROMA CON BACI SENSUALI E ABBRACCI, HA INFORCATO LO SCOOTER ED È SFRECCIATA VIA...

Estratto dell’articolo di Carola Uber per “Chi”

Quella di Victoria De Angelis per la luna è una vera passione. Non solo il nome dei Måneskin, il gruppo di cui è batterista, è una parola danese (sua seconda lingua da parte materna) che in italiano può essere tradotta con “chiaro di luna”, ma da qualche tempo i suoi sentimenti d’amore girano intorno a un satellite di nome Luna Passos.

Lei, 22 anni, è la modella di Rio de Janeiro, metà brasiliana metà olandese, con cui l’avevamo vista poco più di un mese fa alle Baleari. Le due ragazze avevano pubblicato le foto su Instagram, ma quelle dei baci appassionati che hanno svelato l’esistenza di una relazione erano state pubblicate proprio da “Chi” e le vedevano in vacanza tra Ibiza e Formentera, dove Vic si è goduta qualche giorno di riposo in una pausa dai concerti del Primavera Sound Festival in Spagna. […]

Questa volta, invece, abbiamo sorpreso Victoria e la fidanzata Luna a Roma, la città dove la bassista è nata 23 anni fa, dove ha iniziato giovanissima a fare musica e dove è cominciata l’avventura con il gruppo che dalle strade della capitale ha poi conquistato il mondo, passando da X Factor. […]

Così Victoria ne ha approfittato per delle brevi “vacanze romane” all’insegna della normalità, della semplicità e del romanticismo. E durante un giro turistico della capitale in scooter (no, purtroppo non l’iconica Vespa come nel celebre film Anni 50 con Audrey Hepburn e Gregory Peck), le due, molto somiglianti per lineamenti, taglio di capelli e stile, tra il rock e il vintage, si sono fermate in un semplice bar a mangiare qualcosa e, sedute ai tavolini all’aperto, si sono lasciate andare a tenere effusioni. Tra loro, carezze, dolci sussurri, sorrisi complici e una quantità infinita di baci liberi da condizionamenti e pregiudizi.

