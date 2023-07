25 lug 2023 08:57

“MA ALAIN ELKANN IN CHE MONDO VIVE?” - GIUSEPPE CONTE, UNO CHE HA DEPOSTO LA POCHETTE PER CAMUFFARSI DA “AVVOCATO DEL POPOLO”, FA LA MESSA IN PIEGA ALLO “STAZZONATO” ALAIN ELKANN DOPO L’ATTACCO AI GIOVANI “LANZICHENECCHI” CHE HANNO DISTURBATO IL SUO VIAGGIO IN TRENO: “LA VULGATA CORRENTE È CHE CERTA SINISTRA SI SIA ORMAI CHIUSA NEL FORTINO DELLA ZTL. MA QUI SIAMO DAVVERO MOLTO OLTRE...LA PROSSIMA VOLTA, GENTILE DOTT. ELKANN, NON GUARDI QUESTI RAGAZZI DALL’ALTO IN BASSO. PROVI AD ASCOLTARE QUESTI RAGAZZI. METTA DA PARTE I SUOI PREGIUDIZI, IL SUO STIZZITO SUSSIEGO E SI FERMI A PARLARE CON LORO”