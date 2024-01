“MA CHI C’ERA AI COMANDI, TOPO GIGIO? O SCHETTINO?” – GLI INTERNAUTI, IMPROVVISANDOSI COMANDANTI DI NAVI, COMMENTANO IL VIDEO DEL TRAGHETTO IN BALIA DELLE ONDE A PONZA – L’IMBARCAZIONE, PARTITA DA FORMIA, HA RISCHIATO DI AFFONDARE NEL PORTO DELL’ISOLA – NEL PONTE DI CARICO UN CAMION SI È RIBALTATO PERDENDO IL CARICO E DANNEGGIANDO LE ALTRE VETTURE - VIDEO

Estratto dell’articolo di Vittorio Buongiorno per www.ilmessaggero.it

auto nel ponte di carico del traghetto a ponza

È accaduto di nuovo, sempre il 20 gennaio e sempre a Ponza. Un anno fa l’uscita dal porto del traghetto Tetide era stata da brivido, per non parlare del viaggio fino a Formia con il mare in burrasca. Ieri, un’altra nave, il traghetto Quirino, ha rischiato di affondare nel porto dell’isola all’arrivo da Formia. E pensare che il viaggio non era stato dei peggiori. «Mare mosso, ma non più di altre volte» ha raccontato uno dei passeggeri.

Ma abbastanza da spingere più di una persona, a terra, a impugnare lo smartphone e filmare l’arrivo. Ci avevano visto giusto, perché nei video si vede la nave andare e venire sulle onde e poi, al momento della virata, ormai dentro al porto, nell’area di manovra, un minuto da brivido, inclinata da far paura, da una parte e dall’altra. Poi, l’attracco di poppa, è riuscito alla perfezione al comandante della nave, ma i 37 passeggeri a bordo se la sono vista brutta.

traghetto in balia delle onde a ponza 1

Sono stati momenti concitati soprattutto quando si è scoperto che le auto e i camion a bordo si erano per così dire, ammucchiati. La pattuglia della Tenenza della Guardia di Finanza dell’isola, che in quel momento era sulla banchina, agli ordini del luogotenente Aurelio Tomao, è corsa a bordo per verificare insieme all’equipaggio e al comandante della nave che non vi fossero feriti. Immediatamente sono arrivati anche i militari della Capitaneria di porto guidati dal comandante dell’Ufficio circondariale Marittimo Dario Nicosia e i carabinieri. Nel ponte di carico c’erano sei auto e sei camion.

traghetto in balia delle onde a ponza 2

Un autocarro si era ribaltato perdendo il carico e danneggiando un furgone e le altre auto che aveva accanto. In tutto sono sei i mezzi danneggiati. Sull’incidente è stata aperta una inchiesta. Toccherà alla capitaneria di porto capire cosa sia accaduto e perché. Fari puntati soprattutto sul traghetto. La nave Quirino, una delle imbarcazioni che effettua il collegamento tra l’isola pontina e il porto di Formia. Una nave avanti con gli anni. «Ne ha quasi cinquanta» racconta il sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino. È stata varata nel 1979 e continua a fare avanti e indietro tra le pontine e il continente. […]

traghetto in balia delle onde a ponza