VIDEO! "C'È ANCHE IL SILENZIOSO COME OPZIONE AL TELEFONO, EH” – SHOW DI SPALLETTI INFASTIDITO DA UN TELEFONO CHE SQUILLA IN SALA STAMPA: LO METTI IN TASCA E VIBRA, ALTRIMENTI LO PUOI METTERE OVUNQUE VUOI. E SI VA AVANTI MEGLIO" – DOMANI INTER-JUVE, IL FANTASMA DI HIGUAIN SI AGGIRA SU SAN SIRO: IL CHELSEA NON LO RISCATTERA’, LA JUVE PROVA A SBOLOGNARLO ALL’INTER (SECCO NO DEI NERAZZURRI) - ICARDI VIA SOLO PER 70 MILIONI: LUI VUOLE O LA JUVE O IL REAL, ALTRIMENTI RESTA ALLA PINETINA...