Madonna ha lasciato i fan di tutto il mondo di stucco dopo i recenti post su Instagram.

La cantante, 65 anni, appare infatti con il volto dai tratti evidentemente più rotondi e gonfi del solito, suscitando dubbi nei suoi fan che si aspettano di vederla esibirsi sui palchi di tutto il mondo a partire dalla prossima settimana.

«Le sue labbra sembrano esplodere» si legge sui social. O ancora: «Le persone devono smettere di iniettarsi roba in faccia».

Il tour “Celebration” di metà ottobre sarebbe dovuto partire in estate, ma è stato posticipato a seguito dell’improvviso ricovero della cantante per un’infezione batterica.

Quando Madonna è stata dimessa dall'ospedale si è ritirata nella sua casa di New York, circondata dai suoi figli Lourdes Leon, 26 anni, Rocco Ritchie, 23, David Banda, 18, Mercy James, 17, e le gemelle Stella di 11 anni ed Estere.

Dopo il ricovero e la permanenza in terapia intensiva Madonna aveva rassicurato i fan su Instagram: «Grazie per la vostra energia positiva, preghiere e parole di incoraggiamento. Ho sentito il vostro amore. Sono sulla strada della guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita.

Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli. Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere nessuno che avesse acquistato i biglietti per il mio tour. Inoltre, non volevo deludere le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli ultimi mesi per creare il mio spettacolo. Odio deludere qualcuno. Il mio obiettivo ora è la mia salute e diventare più forte e posso assicurarti che tornerò con voi il prima possibile!».

