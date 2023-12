15 dic 2023 19:16

“MA NUN ERA MEJO PAGA’ LE STRISCE BLU?” – UNA MACCHINA È RIMASTA INCASTRATA SULLE SCALE DELLA STAZIONE MAGLIANA DELLA METRO B DI ROMA – NON È LA PRIMA VOLTA CHE ACCADE: NEL 2019 DUE PERSONE AVEVANO SCAMBIATO LA STESSA RAMPA PER L'INGRESSO DI UN PARCHEGGIO SOTTERRANEO - SUI SOCIAL RIDONO: “AHO', MA CHE C’AVEVI FRETTA?” - “GUARDA CHE NON PUOI PARCHEGGIARE COSÌ"