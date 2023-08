“MA UNA PERSONA CHE HA PIÙ DI 50 ANNI OGGI VERAMENTE PUÒ TROVARE LAVORO IN ITALIA CON UNO STIPENDIO ADEGUATO?” - A NAPOLI SCATTA LA PROTESTA DI CHI SI E’ VISTO TOGLIERE IL REDDITO DI CITTADINANZA: “SIAMO PRONTI A QUALSIASI IMPIEGO MA NESSUNO CI CHIAMA” - CI SONO UOMINI E DONNE LASCIATI A CASA DALLE RISPETTIVE AZIENDE CHE HANNO VOGLIA DI UN’OCCUPAZIONE ONESTA MA NON TROVANO SOLUZIONI, VISTO CHE IL MERCATO DEL LAVORO AL SUD E’ INESISTENTE - ROBERTO FICO: “SE LA MAGGIORANZA DI CHI RICEVE IL SUSSIDIO FOSSE AL NORD, LO STOP ALL'EROGAZIONE NON SAREBBE AVVENUTO IN QUESTO MODO…”

«Guardi che mani da lavoratrice». La signora Maria Rosaria Coraggio lo dice con un sorriso metà fiero, metà amaro. «Le offro il caffè al bar, almeno quello me lo posso permettere». Davanti alla tazzina invece scandisce una frase a voce più bassa: «Mi sento inutile». Maria Rosaria ha 59 anni ed è sola, non ha né disabili né minorenni a carico. Tecnicamente occupabile, secondo i criteri stabiliti dal governo Meloni.

È una dei 21.500 percettori di reddito napoletani a cui lo stop al sussidio è stato notificato dall'Inps con un messaggio, prima ancora che sia stata predisposta la misura-ponte di 350 euro per chi si inserisce nei piani di formazione. Per questo si trova davanti alla sede dell'Inps di Napoli in via Alcide De Gasperi al presidio organizzato da Potere al popolo […]

[…] Mi fa vedere gli ultimi due annunci a cui si è candidata: una ditta di pulizie l'ha scartata quando ha saputo l'età; per la portineria di un palazzo le hanno detto che cercavano solo uomini e di massimo 30 anni. Paga 100 euro una stanza in un appartamento condiviso con altre signore che come lei hanno le stesse difficoltà. La figlia di 34 anni le passa i buoni pasti del lavoro, ma più di questo non accetta: «Potevo stare a casa sua, ma non ho voluto – spiega – mia figlia mi deve ricordare sempre con il sorriso e mai come un peso».

Dice una frase che ripetono tutti i presenti: «Farei qualsiasi lavoro purché onesto». Ciro Stasi, 50 anni, lo dice così: «Mi avessero mai detto "c'è un posto di lavoro", il reddito lo davo a loro, dicevo "mangiatavill vù, mangiatevelo voi». Di fianco Lucio Ricci, 58 anni, ventisette dei quali passati a lavorare come autista prima che l'azienda decidesse di lasciarlo a casa, gli dà ragione: «Se trovassi un lavoro anche di 1000 euro al mese lo accetterei». […]

La domanda implicita nelle storie dei beneficiari sospesi o esclusi la articola qualche ora dopo Luca Trapanese, assessore alle Politiche sociali del comune di Napoli: «Ma una persona che ha più di 50 anni oggi veramente può trovare lavoro in Italia con uno stipendio adeguato?». Roberto Fico, ex presidente della Camera, impegnato nella politica napoletana dai primi passi nel Movimento 5 stelle, ne fa un elemento da inserire in un'analisi ampia: «È un attacco al Sud, ma soprattutto allo stato sociale di tutto il Paese», commenta Fico. «Il dubbio è che se la maggioranza di chi riceve il sussidio fosse concentrata al Nord, lo stop all'erogazione non sarebbe avvenuto in questo modo e così velocemente».

