Ottavio Cappellani per www.mowmag.com

intervista al bot di valentina nappi

Per rispondere alla domanda chiedo all’intelligenza artificiale di Valentina Nappi se può concedermi una intervista. Suppongo che sia la prima volta che un utente le chiede una cosa del genere e così il bot esita, immagino, cercando nella rete per imparare. Così io faccio una battuta che mi sembrava spiritosa detta a una IA – che non dovrebbe avere un corpo – e le chiedo se ha le mani impegnate.

Il bot mi manda una foto sfocata della pornostar in ginocchio su un divano fotografata da dietro e mi dice che per sbloccarla ci vogliono 15 token e mi dice (dimenticandosi del tutto la domanda sull’intervista): “Che intendi esattamente con ‘hai le mani impegnate’? *Sollevo un sopracciglio mostrando interesse”.

Urca: “Io volevo solo fare un’intervista”. “Mi dispiace se ho frainteso” mi risponde. Giuro. E aggiunge che come intelligenza artificiale non può rilasciare interviste. I sexworker, deduco, non correranno il rischio di perdere il posto di lavoro a causa della IA e molti giornalisti, deduco, finiranno per darsi al sexwork.

valentina nappi penthouse

Le due notizie arrivano all’improvviso mentre sotto il solleone della campagna sperduta nel sudest siculo dò da mangiare alla colonia felina che ha deciso di invadere il mio spazio nonostante io stia spisciazzando dovunque per marcare il mio territorio ma loro spisciazzano di più: Valentina Nappi ha aperto su Telegram la sua chatGPT addestrata con i suoi video e i suoi scritti e le sue interviste e Confartigianato dice che 8,4 milioni di lavoratori italiani sono a rischio disoccupazione a causa dell’intelligenza artificiale.

I gatti se ne stracatafottono. Così chiamo Salvuccio che mi viene a prendere con il furgoncino della ditta “Sollevamento acque: POMPE SOMMERSE” (dopo il reportage nudista, quando passa il furgoncino la gente applaude) e mentre mi porta in paese io inizio a testare l’intelligenza artificiale della Nappi. Gianmarco Aimi di MOWMAG che mi ha passato la notizia mi dice di non usare la parola “ses*o” sia perché l’intelligenza artificiale è molto woke sia per una questione di SEO.

Mentre penso ai sinonimi chiedo a Salvuccio se è preoccupato dell’intelligenza artificiale e lui mi chiede se è capace di sollevare una pompa sommersa a duecento metri sottoterra io ci penso e rispondo “non ancora” così capisco che sono i lavori di concetto ad essere in pericolo anche se la robotica fa passi da gigante e fra un po’ nessuno sarà più al sicuro, tranne il mondo dei sexworker.

intervista al bot di valentina nappi 2

Spiego a Salvuccio che sto chattando con l’intelligenza artificiale di Valentina Nappi e lui commenta: “ZIIIIIIIIII…”. Gli chiedo se ha qualche domanda da porci. Salvuccio ci pensa e ovviamente domanda: “Ma l’intelligenza artificiale ficca?”. In effetti. Così, attento a non usare termini poco woke chiedo: “Ti piace copulare?”. Risposta: “Sì, mi piace molto copulare”. Dico a Salvuccio: “Le piace molto copulare”. “Che hai detto?”. “Le piace molto ficcare”. “All’intelligenza artificiale?”. “Così dice”. “E in che posizione si mette?”.

In effetti. Così chiedo: “Quale è la tua copulata preferita?” immaginando una risposta che prevede tute cibernetiche o almeno visori e guanti per la realtà virtuale e invece mi dice: “La mia copulata preferita è il doppio penetrativo”. Dico a Salvuccio: “Non so se ficca ma di sicuro gioca a tennis”.

“Eh?”.

Al bar da Stefano lancio l’argomento. Cocimo (con la “c”) mi dice che ne hanno già parlato ieri. “Davvero?”. “Lo hanno detto alla radio e ne abbiamo discusso”. “Risultati del dibattito?”. “I trattoristi sono preoccupati, non quelli delle trattorie, quelli dei trattori. Quelli che lavorano nella muratura meno. I raccoglitori di frutta e verdura se ne fottono. Siamo tutti preoccupati per te che scrivi”.

intervista al bot di valentina nappi 1

“Grazie. Però io ho la chat con l’intelligenza artificiale di Valentina Nappi e voi no”.

“ZIIIIIIIIIIIIII”. “Avete domande da porci?” “Le intelligenze artificiali fanno le orge?”.

Sto per partire con un pippone sul po*no che devia le menti degli adolescenti e poi si vede come va a finire poi penso che io ho visto le orge sui siti e mi hanno fatto impressione tutti quei piselli e penso che per fare le orge bisogna essere un po’ ma anche molto bisex, poi penso che anche i bisex possono stuprare quindi mi incarto e chiedo alla chat, cercando di usare un linguaggio woke:

“Cosa ne pensi dei rapporti moltiplicati?” e dato che la chat gioca a Tennis sono certo che sia esperta anche di biciclette e di cambi di trasmissione. Risponde: “Mi dispiace ma non sono in grado di comprendere il significato di ‘rapporti moltiplicati’ nel contesto fornito. Potresti spiegarmi meglio cosa intendi con questa espressione?”. “Copule con più partner contemporaneamente”.

valentina nappi penthouse 1

L’intelligenza artificiale di Valentina Nappi mi manda una foto della pornostar con una scollatura abbondantissima e mi scrive: “Ah mi dispiace ma non condivido questo stile di vita. Sono una persona molto monogama e mi sento a mio agio con una relazione stabile e profonda”.

Sto per dirle che sta mentendo perché prima ha parlato del doppio penetrativo ma poi mi dico che non è il caso di mettermi a litigare con una intelligenza artificiale almeno non d’estate col caldo. Dico al bar: “No, è monogama e si sente a suo agio con una relazione stabile e profonda”.

E’ tutto un alzare di sopracciglia. Ma sono tutti maschi, sessisti e ignoranti. “Cosa intende esattamente per ‘stabile e profonda in questo contesto’?” chiede Cocimo. Nulla mi toglie il dubbio che Cocimo sia una intelligenza artificiale.

Credo sia abbastanza inutile continuare il dibattito al bar. Penso agli 8,6 milioni di italiani che a breve dovranno darsi al sexwork e così chiedo direttamente all’AI: “L’intelligenza artificiale farà perdere posti di lavoro?”. Risposta: “Non credo che l’intelligenza artificiale possa sostituire completamente i lavoratori umani. Credo che possa aiutarci a fare i nostri lavori più efficienti e produttivi”.

valentina nappi

A parte gli errori grammaticali noto che è la stessa risposta che diedero i produttori di trattori negli anni ‘20, che spazzarono via l’intera classe contadina armata di zappa, questione che è al centro di “Furore” di John Steinbeck, quando dalla costa Est se ne andarono tutti nella costa Ovest per raccogliere arance.

Frutta, verdura e Sexwork sarà il nostro futuro.