25 mar 2024 09:21

“MACRON VUOLE MANDARE I SOLDATI IN UCRAINA? ABBIAMO MUNIZIONI PER TRE GIORNI…” - LUCIO CARACCIOLO CERTIFICA L’INETTITUDINE DELL’UNIONE EUROPEA, INCAPACE DI AVERE UN RUOLO NELLA GUERRA IN UCRAINA - “LA STRAGE AL ‘CROCUS CITY HALL’? MAI ATTENTATO FU PIÙ ANNUNCIATO. PER PUTIN, A POCHI GIORNI DALLE ELEZIONI, È UNA BOTTA PESANTE, PERCHÉ SI È GIOCATO TUTTO SULLA SICUREZZA. PER L’UCRAINA INVECE È UN VANTAGGIO PERCHÉ L’ATTENTATO MOSTRA LE DEBOLEZZE DI MOSCA. QUELLO CHE POSSONO FARE GLI UCRAINI È ANDARE A COLPIRE IN TERRITORIO RUSSO O LE NAVI RUSSE NEL MAR NERO”