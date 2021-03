“MADDOX NON VUOLE PIÙ IL COGNOME PITT” – COME NEL PIÙ TRISTE DEI COPIONI, NELLA SEPARAZIONE TRA ANGELINA JOLIE E BRAD PITT ENTRANO I GIOCO I FIGLI, CHIAMATI A TESTIMONIARE CONTRO IL PADRE – IL PIÙ AGGUERRITO È IL 19ENNE, IL MAGGIORE DELLA COPPIA: I RAPPORTI CON L’ATTORE SAREBBERO PRECIPITATI DURANTE UN LITIGIO SU UN JET PRIVATO NEL 2016 E ORA LUI VUOLE POTER CAMBIARE LEGALMENTE IL SUO COGNOME IN JOLIE – UNA GUERRA PER L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI SUL QUALE PESA LA PESANTE ACCUSA SGANCIATA DA…

Chiara Maffioletti per il “Corriere della Sera”

angelina jolie, brad pitt e maddox 1

Non resta nemmeno il ricordo della bella fiaba. Angelina Jolie e Brad Pitt, l' ex coppia più sfavillante di Hollywood - i più belli tra i belli, i più potenti tra i potenti - a ogni udienza del loro complicatissimo divorzio frantumano sempre più quell' immagine di perfezione che aveva destato parecchi sospiri e anche qualche moto d' invidia durante la loro unione.

Ora, a vacillare, è anche il loro ruolo di genitori: li avevamo conosciuti come performanti funamboli capaci di destreggiarsi con grazia tra gli impegni e i desideri della numerosa famiglia che avevano formato. Ora, quella stessa famiglia diventa il principale terreno della contesa che, cinque anni dopo la separazione, li vede ancora uno contro l' altro. E, come nel più triste dei copioni, adesso arriva anche a coinvolgere i figli, direttamente.

brad pitt con angelina jolie e i figli maddox e zahara

Giorni fa, fonti vicine all' attrice avevano fatto trapelare la sua volontà di arrivare alla fine di questa causa eterna, calando quello che cinicamente è stato definito il suo asso: decidendo, cioè, di far deporre i figli in suo favore.

Ieri è arrivata la notizia secondo cui il maggiore della coppia, il 19enne Maddox, lo avrebbe già fatto, testimoniando contro il padre - con cui, è stato fatto capire, i rapporti sarebbero ancora tesi - al punto da voler cancellare il suo cognome, per usare solamente quello della madre.

Subito dopo la rottura tra Pitt e Jolie, si era detto che a far crollare la situazione tra loro sarebbe stato proprio un litigio fra Maddox e Pitt, nel contesto non esattamente comune tra la maggior parte delle famiglie di un volo privato. Era il 2016. Poco dopo, l' annuncio della separazione.

angelina jolie e maddox

Ora però, si aggiungono nuovi dolorosi tasselli che descrivono un rapporto padre-figlio mai più recuperato.

«Maddox da tempo non usa Pitt sui documenti non legali bensì Jolie - ha rivelato una fonte alla stampa americana - e vuole cambiare legalmente il suo cognome in Jolie». Oltre a Maddox, la coppia ha altri cinque figli: Pax, 17 anni; Zahara, 16; Shiloh, 14 e i gemelli Knox e Vivienne, 12 e tutti, ora, potrebbero essere chiamati anche loro a testimoniare. Le accuse rivolte a Pitt sono gravi: violenza domestica. Al momento della separazione, avevano iniziato a circolare voci che parlavano di un divo spesso in preda alla collera, il più delle volte ubriaco.

Accuse pesanti, che ora tornano a prendere corpo nella causa che vede contrapposti i due attori, sempre più simili alla coppia (in guerra) che avevano interpretato nel film che per paradosso li aveva fatti innamorare, Mr. e Mrs.

Smith . Da allora - era il 2004 - i due non si erano mai separati, decidendo di sposarsi dopo dieci anni di convivenza nel loro Chateau Miraval, nel sud della Francia.

angelina jolie e brad pitt 1

Due anni dopo, l' annuncio che in pochi si aspettavano: quello della fine del loro amore. Sul glamour che aveva illuminato da subito questa unione, calava in quel momento un velo opaco da cui poi non sarebbero più usciti, fino ad arrivare al divorzio effettivo, nel 2019, per «divergenze inconciliabili».

Finiva così la loro storia ma non la loro battaglia: la causa per la spartizione dei beni e la custodia dei figli è nel vivo. E ora arriva a toccare anche i figli, frantumando, dopo l' idea della coppia perfetta, anche l' immagine di una famiglia guidata in ogni scelta dall' amore.

angelina jolie, brad pitt e i figli maddox ANGELINA JOLIE BRAD PITT E MADDOX shiloh jolie pitt a sinistra brad pitt con i figli litigi tra angelina jolie e brad pitt jolie pitt jolie e pitt sul red carpet JOLIE PITT BRAD PITT ANGELINA JOLIE brad pitt con shiloh jolie brad pitt angelina jolie angelina jolie con shiloh angelina jolie e brad pitt 1 angelina jolie e brad pitt 2 shiloh jolie pitt bimba che si veste da bimbo angelina jolie 1 angelina jolie angelina con zahara e shiloh angelina jolie e i figli brad pitt angelina jolie angelina jolie e brad pitt 1 angelina jolie, brad pitt e maddox 3 angelina jolie, brad pitt e maddox 2 sulla sinistra maddox, 13 anni