Sophie Gilbert per www.theatlantic.com/magazine/archive/2023/11/madonna-hung-up-video-age-sexuality/675441/

Ci piace che le nostre icone femminili, man mano che invecchiano, se ne vadano in silenzio, in punta di piedi, all'indietro, nella semi-reclusione, lontano dalla nostra implacabile curiosità e dal nostro sguardo spietato. Tina Turner ci è riuscita probabilmente meglio di chiunque altro, rintanata per gli ultimi dieci anni della sua vita in un castello svizzero recintato con un marito adorante e un ruolo di consulenza nel musical di successo sulla sua vita, guardando un'artista più giovane che si infila agilmente le sue nappe d'oro.

Joni Mitchell si è ritirata nelle sue proprietà di Los Angeles e della British Columbia per così tanto tempo che quando è riapparsa per un set completo al Newport Folk Festival l'anno scorso , è stato come se Dio stesso fosse improvvisamente presente, sistemato in una poltrona dorata, con la sua voce ancora così sonora che praticamente ogni singola persona sul palco con lei piangeva.

Se invecchi in privato, dice l'accordo, puoi riemergere trionfalmente come un re nella tua era d'argento. Ma Madonna non ha mai accettato una dignitosa pacificazione. A 47 anni, muscolosa come un impala in body rosa acceso e calze a rete, si muoveva con una sensualità fisica e così controllata nel video di "Hung Up" che i ballerini ventenni intorno a lei sembravano insipidi al confronto.

A 53 anni, è stata la protagonista di uno spettacolo dell'intervallo del Super Bowl - in parte circo di gladiatori, in parte incontro intergalattico di cheerleader dell'antico Egitto - davanti a 114 milioni di persone che guardavano. A 65 anni, Madonna carica regolarmente video di se stessa su TikTok, con il viso plumbeo in una levigatezza inquietante, da bambola, mentre si lancia in dialoghi oscuri e indossa abiti psichedelici tanto che un commentatore l’ha bollata come "nonna colorata".

Ciò che mi colpisce di più dei video è il modo in cui Madonna conserva il potere di scandalizzare nuovamente ogni generazione - anche gli adolescenti nutriti con una dieta culturale di euforia e pornografia hardcore - con la sua auto-presentazione categoricamente sessuale. "Ha perso la testa", ha scritto un commentatore di TikTok mentre Madonna, indossando una maschera fetish di pizzo nero, fissava semplicemente la telecamera con aria provocatoria. A proposito di una clip in cui agitava le braccia in un cappello da cowboy di strass, con il petto ornato di catene, un ragazzo dall'aria allegra ha postato: "Qualcuno venga a prendere Nana, sta vagando di nuovo".

Questo accade, badate bene, quasi 40 anni dopo che Madonna si è rotolata sul pavimento agli MTV Video Music Awards in un abito da sposa con corsetto, la sua biancheria intima bianca e le giarrettiere completamente visibili alle telecamere, in una delle prime apparizioni televisive che un'indignata Annie Lennox chiamò "molto, molto puttana... Era come se stesse scopando l'industria musicale." All'epoca, il manager di Madonna, Freddy DeMann, le disse che le aveva rovinato la carriera. Una delle poche ad approvare fu Cyndi Lauper, perennemente paragonata a Madonna a quei tempi. Lauper sembrava riconoscere ciò che il suo contemporaneo stava cercando di fare, e ciò che lei ha continuato a fare da allora, spesso operando appena oltre la frequenza della comprensione. "L'ho adorato", ha detto Lauper. "Era una performance artistica."

La gente ha discusso di Madonna fin dall'inizio. Il fatto che le persone stiano ancora discutendo su di lei - se sia troppo vecchia, troppo sfacciata, troppo narcisista, troppo sessuale, troppo illusa, troppo sottoposta al Botox, troppo spudorata - sottolinea la portata e la resistenza dell'opera di Madonna. Fa musica, ma non è una musicista. Non è nemmeno un'attrice, né una regista, né un'autrice di libri per bambini, anche se ha incarnato ciascuno di questi ruoli (con vari gradi di successo).

Lei è, piuttosto, un'artista. Più di questo, è un'opera d'arte viva, che respira, in costante metamorfosi, un Gesamtkunstwerk : la sua vita, il suo sé fisico, la sua sessualità, la sua presenza nei media si intrecciano e si uniscono nella totalità dello spettacolo che è Madonna. "Mia sorella è il suo capolavoro", ha detto Christopher Ciccone a Vanity Fair nel 1991 , l'anno in cui uscì “Madonna: Truth or Dare” , un film che catturava il suo tour Blond Ambition, divenne il documentario con il maggior incasso della storia.

Potremmo non capire Madonna in questo momento, ma raramente ha torto su ciò che accadrà.

Nel suo riverente Madonna: A Rebel Life di 800 pagine , la scrittrice Mary Gabriel sostiene che l'intera biografia di Madonna è un esercizio di reinvenzione del potere femminile. Cristallizza questa missione di magistrale sfida in un capitolo su Madonna's Sex , una raccolta di materiale fotografico erotico del 1992 che ha venduto più di 1,5 milioni di copie e ha quasi dato fuoco alla sua carriera.

Dopo un decennio dall'inizio della sua celebrità, Madonna lo era già tutti gli stereotipi che la società patriarcale aveva inventato per le donne - figlia rispettosa, bomba bionda, moglie adorante, puttana. Ma lei era alla ricerca di una nuova donna, una persona che esercitava il suo potere liberamente, gioiosamente, persino sfrenatamente, se era quello che voleva. . La sua ricerca era quella che la filosofa francese Hélène Cixous descrisse come la ricerca di un “immaginario femminile… un ego non più dedito a un’immagine definita dal maschile”.

In poco tempo, Madonna aveva battuto numerosi record come artista solista, avendo venduto più di 150 milioni di album in tutto il mondo. Aveva anche “trasformato il formato tradizionale del concerto pop-rock in un’esperienza teatrale su vasta scala”, scrive Gabriel, “aveva elevato il video musicale da uno strumento di vendita a una forma d’arte e aveva dato a una donna – lei stessa – il controllo della propria musica”. , dalla creazione allo sviluppo fino alla distribuzione.”

Tutto questo è vero, eppure il volume di prove che Gabriel accumula rivela qualcosa di ancora più grande: non solo un fenomeno culturale, o addirittura un’artista postmoderna che si trasforma nella merce definitiva, ma una donna che intuisce e manifesta un cambiamento sociale molto più avanti. di tutti gli altri che mette le persone profondamente a disagio. Potremmo non capirla in questo momento, ma raramente ha torto su ciò che sta arrivando.

Provare a scrivere di Madonna significa fissare un abisso di contenuti: la musica, i video, i film, i libri, la moda, ma anche le risposte che quelle cose hanno generato, un corpus altrettanto significativo per la costruzione di Madonna quanto l'opera stessa. Le sono stati dedicati più di 60 libri, che comprendono biografie, analisi critiche, fumetti, squallidi affaristi e persino una raccolta di sogni di donne su di lei. "Con la possibile eccezione di Elvis, Madonna è senza pari nell'essersi iscritta con tale intensità nella coscienza pubblica in modi molteplici e contraddittori", ha scritto Cathy Schwichtenberg in The Madonna Connection, un libro di saggi del 1993 che riassume il crescente campo accademico noto come Studi sulla Madonna.

La biografia di Gabriel è sorprendentemente granulare nella sua attenzione ai dettagli biografici e anche al contesto storico. Potresti, se lo volessi, leggere il libro come una sorta di storia della fine del XX secolo della continua lotta delle donne per la liberazione, filtrata attraverso l'obiettivo di qualcuno che Joni Mitchell ha variamente deriso definendolo "fabbricato", " una bambola Barbie vivente". e "morte a tutto ciò che è reale" e Norman Mailer lo descrisse come "la nostra più grande artista femminile vivente". Più spesso, A Rebel Life si legge come la biografia di un grande uomo di Walter Isaacson, una sintesi approfondita della vita e dei tempi di un genio che cambia il mondo e definisce la civiltà, solo con un sacco di reggiseni a cono e ritmi sincopati.

L'attenzione di Gabriel al contesto è fondamentale, perché cercare di comprendere Madonna come una persona in carne e ossa - lo sforzo tradizionale del biografo - è una trappola. L'auto-esposizione, per lei, riguarda l'offuscamento più che la rivelazione. Ogni nuova identità che diffonde nel mondo è solo uno strato diverso; più la vedi, più la sua “verità” viene oscurata. Obbligo o Verità include notoriamente un contrattempo tra Madonna e il suo fidanzato dell'epoca, l'attore Warren Beatty, mentre Madonna si fa esaminare la gola da un medico a metà tour. "Vuoi parlare fuori dalla telecamera?" chiede il medico. “Lei non vuole vivere lontano dalle telecamere, tanto meno parlare”, interviene Beatty. “Perché dovresti dire qualcosa se è fuori dalla telecamera? Che senso ha esistere?”

Beatty era allora l'incarnazione della vecchia Hollywood, con la mascella quadrata e sobria, mentre Madonna, considerevolmente più giovane, rappresentava presumibilmente la generazione di MTV, rozza e venale, disposta a scambiare anche i suoi momenti più intimi con il duro profitto. ( Obbligo o Verità è stato presentato in anteprima un anno intero prima che The Real World inaugurasse un nuovo regno di intrattenimento “realistico”.) Ciò che Beatty, insieme a molti altri, non aveva notato era che l'esposizione non significava svendersi in senso convenzionale. Per Madonna, la costruzione del suo personaggio rivolto al pubblico consisteva nel trasformare mascherate, fantasie e frammenti di rivelazione di sé nella magia dei mass media che confondeva, ancora e ancora, i tentativi di categorizzarla.

