“LA MAFIA MI HA SEMPRE FATTO SCHIFO” – SALVATORE VACCARINO, PROPRIETARIO DEL CINEMA DI CASTELVETRANO, SI DIFENDE DOPO AVER DECISO DI NON PROIETTARE IL FILM “IDDU”, ISPIRATO ALLA VITA DI MATTEO MESSINA DENARO: “SARÀ PROIETTATO IL DOCUFILM "FALCONE E BORSELLINO, IL FUOCO DELLA MEMORIA" AFFINCHÉ POSSANO ESSERE ESALTATI E AMMIRATI I VERI EROI DEL NOSTRO TEMPO E NON UNA PERSONA CHE DOVREBBE CADERE NELL’OBLIO PIÙ PROFONDO…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.gds.it

matteo messina denaro

«In relazione alla vicenda della mancata proiezione del film al Marconi è indispensabile dare dei chiarimenti. […] la mafia e la mentalità mafiosa mi hanno sempre fatto schifo, senza se e senza ma! E questo concetto è, è stato e sarà sempre pilastro fondante per me e per i miei familiari.» Lo dice Salvatore Vaccarino, proprietario del cinema di Castelvetrano che ha deciso di non proiettare Iddu, il film liberamente ispirato alla vita di Matteo Messina Denaro.

«A supporto concreto connesso al mio pensiero e all’impegno antimafia attuato al cinema Marconi da sempre, in contrapposizione a Iddu il cui protagonista dovrebbe cadere nell’oblio più profondo, sarà proiettato il docufilm Falcone e Borsellino il fuoco della memoria - spiega - affinché possano essere esaltati e ammirati i veri eroi del nostro tempo che devono essere fonte di ispirazione per tutti e soprattutto per le nuove generazioni».

iddu 4

«È totalmente fuori luogo il fatto che avrei deciso di non proiettare il film per rispetto del delinquente mafioso Matteo Messina Denaro, perché invece è esattamente il contrario! - prosegue - Non sopporto che si inneggi ad un delinquente con il rischio che si alimenti un mito, quasi un modello da seguire […] »

