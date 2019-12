21 dic 2019 15:56

“MAMMA, C’È QUALCOSA DI STRANO NELL’ALBERO” – NEGLI STATI UNITI UN GUFO VIVO SI NASCONDE IN UN ALBERO DI NATALE E VIENE SCAMBIATO PER UNA DECORAZIONE. L’ANIMALE SI ERA SISTEMATO LÌ DA QUALCHE GIORNO MA LA PROPRIETARIA DI CASA E I SUOI DUE FIGLI L’AVEVANO SCAMBIATO PER UN ADDOBBO – IL RAPACE ORA È STATO AFFIDATO ALLE CURE DI UN’ASSOCIAZIONE, MA… – VIDEO