16 feb 2023 11:54

“UN MANAGER VERRÀ COLPITO A MORTE DAVANTI ALLA FAMIGLIA” – LA "FEDERAZIONE ANARCHICA INFORMALE" MINACCIA CON UN VOLANTINO INVIATO A DELLE AZIENDE E A UN GIORNALE (COME SE FOSSERO GLI ANNI ’70): “LA ‘FAI’ NON DIMENTICA ALFREDO COSPITO. PER RISPOSTA ALL'ATTACCO ALLA LIBERTÀ DEL MOVIMENTO ANARCHICO COLPIRÀ GLI UOMINI PER FAR MORIRE LE STRUTTURE - CONOSCIAMO LE ABITUDINI, GLI INTERESSI NON AVRÀ MAI PACE, OVUNQUE ANDRÀ TROVERÀ UN COMPAGNO ANARCHICO PRONTO A VENDICARE IL CARCERE DI ALFREDO..."