23 ott 2023 15:48

“MANTOVANO DICE CHE IL MIO LIBRO E’ PIENO DI BUGIE? FORSE NON LO HA LETTO, MAGARI GLIELO INVIO” - OSPITE A “L’ARIA CHE TIRA”, L’EX 007 MARCO MANCINI RISPONDE AL SOTTOSEGRETARIO DI PALAZZO CHIGI CHE AVEVA PARLATO DI “VOLUMI CHE CONTENGONO UN BEL PO’ DI TRASH” - ALL’IPOTESI DI NUOVE REGOLE DI RISERVATEZZA PER GLI EX AGENTI SEGRETI, COME IPOTIZZATO DALLO STESSO MANTOVANO, MANCINI RISPONDE PICCATO: “EH LO AUSPICO COSÌ NON VENGO IDENTIFICATO ALL'AUTOGRILL, CON UN EX AGENTE SEGRETO CHE MI IDENTIFICA ESSENDO IO UN AGENTE OPERATIVO…” - VIDEO