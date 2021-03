“MARIO BENOTTI E DOMENICO ARCURI? SO CHE SI CONOSCONO E SO CHE DURANTE LA PANDEMIA SI SONO VISTI…” - A “NON È L’ARENA”, PARLA ANTONELLA APPULO ASSISTENTE DI BENOTTI, INDAGATA PER AVERE RICEVUTO 53 MILA EURO DALLA FAMOSA COMMESSA DELLE MASCHERINE - LA RISPOSTA A DANIELA GUARNIERI, COMPAGNA DI BENOTTI, CHE L’ACCUSA DI ESSERNE L’AMANTE: “DA LEI HO RICEVUTO MESSAGGI MINACCIOSI, SONO STATA DIFFAMATA. IL SUO SCOPO ERA FERIRMI…” - VIDEO

A Non è l'Arena Antonella Appulo. Massimo Giletti nella puntata su La7 di domenica 7 marzo porta in studio la collaboratrice di Mario Benotti, caporedattore della Rai indagato con l'accusa di aver sfruttato l’amicizia con Domenico Arcuri per influenzare gli acquisti di mascherine. La donna, già segretaria del Pd Graziano del Rio, non nega i rapporti tra i due.

Anzi, la collaboratrice aggiunge qualcosa in più: "So che si conoscono e so che durante la pandemia si sono visti. Loro si conoscono da tanti anni". Poi il conduttore chiede chiarimenti sul rapporto che intercorre tra lei e lo stesso Benotti. La donna infatti è indagata per avere ricevuto 53 mila euro dalla famosa commessa delle mascherine consegnate all'ex commissario per l'emergenza a inizio pandemia.

"Ho conosciuto Mario Benotti durante il Governo Renzi, non riesco a vederlo come lo descrivete. Devo molto a lui". E in merito accusa fatta trapelare dai verbali dell’inchiesta di essere l’amante del professore: "Ho un rapporto di stima e amicizia con il professore, mi ha aiutato anche economicamente". Ma Giletti incalza: "È possibile che lui abbia nutrito sentimenti per lei, magari non ricambiati?". "Sicuramente - replica - con me è stato premuroso".

L'accusa di essere l'amante di Benotti è arrivata anche dalla compagna dell’ex giornalista Rai, Daniela Guarnieri. "Da lei ho ricevuto messaggi minacciosi, sono stata diffamata. Il suo scopo era ferirmi, danneggiare la mia immagine, ha fatto un capolavoro". La vicenda ormai ampiamente trattata dal programma di La7 ha avuto pesanti ripercussioni. "Questa storia - ammette anche la Appulo - mi sta distruggendo anche dal punto di vista fisico, ne sono venuta a conoscenza dai giornali. Non sono abituata a questo tipo di cose". Infatti la stessa collaboratrice dice che lei con le mascherine non c’entra nulla e molti dei personaggi manco li conosce.

