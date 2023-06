6 giu 2023 19:43

“MARTEDÌ ALESSANDRO IMPAGNATIELLO MI HA CHIESTO SCOPA E PALETTA PER PULIRE IL GARAGE” – LA RIVELAZIONE AI CARABINIERI DELL’ADDETTO ALLE PULIZIE DEL CONDOMINIO DOVE VIVEVA IL KILLER DI GIULIA TRAMONTANO E DEL FIGLIO CHE PORTAVA IN GREMBO: “HO NOTATO DELLA CENERE SUI GRADINI SOPRA IL PIANEROTTOLO IN CUI LA COPPIA VIVEVA, FINO AL GARAGE. MA QUANDO SI SPAZZAVA, SI CAPIVA CHE NON ERA POLVERE. SOLO DOPO LA SUA CONFESSIONE HO COLLEGATO…”