Estratto dell’articolo di Natalia Aspesi per “la Repubblica”

Natalia Aspesi

Come è lontano il tempo di Mary Quant, quando pareva che tutto il mondo fosse giovane, sempre più giovane, e ascoltando “Revolver” dei Beatles eravamo ormai sicuri che la giovinezza non ce l’avrebbe rubata nessuno, che le gonne che scandalizzavano New York ci sarebbero durate per sempre.

Adesso so che Mary Quant aveva la mia età, era vecchissima, eppure noi ce la ricordiamo con quel buffo aspetto e quella pettinatura di lacca corta e scura a renderla diversa da tutte. […]

mary quant 5

Anche io correvo da Biba, il grande negozio profumato in Chelsea dove essere felici voleva anche dire comprarsi a prezzi che parevano niente le sue meraviglie […]

Lei, Mary Quant - o Courrèges che rivendicava il taglio liberatorio - se la inventarono perché era il momento giusto, e non si poteva più farne a meno, proprio all’inizio epocale del 1967. […] Attorno la bella musica dei Rolling Stones, dei Beatles di tutti i nuovi giovanissimi che accompagnavano la grande giovinezza. […]

manifestazione per l aborto 2

Quelle gonne corte e sempre più audaci, che liberavano le donne molto giovani, erano naturalmente il primo segnale di una libertà, vecchia ormai di sessant’anni, un modo di annunciare una frivolezza che in realtà non c’era. Però i Settanta erano vicini e in quegli anni, con le minigonne e le gonne, le donne ebbero la forza di intervenire per riuscire a conquistare, penso a noi, il divorzio, l’interruzione di gravidanza e il diritto di famiglia. Adesso la minigonna c’è o non c’è, la portano le belle nere che la moda sceglie, Mary Quant se ne è andata, e a noi non resta che arrivi una signora di quelle che facciano miracoli.

