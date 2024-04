“I MASCHI E LE FEMMINE BEVONO PER RAGIONI IDENTICHE” – CRISTIANA LAURO ASFALTA ANTONELLA BORALEVI CHE, A TG2 POST, SE N’È USCITA CON LA FRASE: “LE DONNE BEVONO PER DARSI UN TONO”: “TUTTE SCIOCCHEZZE. SI BEVE PER IL SANO PIACERE DI ASSAPORARE UN CALICE DI VINO BUONO E SPESSO PER CONOSCERNE LE ORIGINI E LA STORIA, PERCHÉ IL VINO È UN PRODOTTO CULTURALE E…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Cristiana Lauro per www.gamberorosso.it

cristiana lauro

Secondo recenti studi sostenuti da opinionisti autorevoli quanto basta, le donne bevono vino per darsi un tono […] (Vedi le affermazioni di Boralevi e Scorsone nel Tg2Post della settimana scorsa).

L'alcol non è il primo problema

A parte il fatto che il consumo di alcol non mi sembra il centro dei problemi dell’Occidente in questo momento, io non la penso così e lo scrivo nel mio nuovo libro Wine not? Racconti di enofanatismo (Ed. Pendragon).

Siamo di fronte alla solita storia: noi donne consumiamo vino per questioni di inadeguatezza, per disinibirci. Secondo qualche opinionista (ripeto, autorevole quanto basta), beviamo per aprirci al prossimo; forse per stringere nuove amicizie e apparire brillanti, se non per vincere il pudore di confidare alle amiche che nostro marito non ci sfiora da anni e quando cede alla chimica non lo fa con noi, aggiungo io. Tutte sciocchezze.

ANTONELLA BORALEVI

I maschi e le femmine bevono per ragioni assolutamente identiche nonché per il sano piacere di assaporare un calice di vino buono e spesso per conoscerne le origini e la storia, perché il vino è un prodotto culturale, ricordiamolo a chi parla a vanvera! Il numero di donne sommelier professioniste di sala nei ristoranti è in aumento […]

cristiana lauro 2

Tuttavia è vero che l’alcol disinibisce - oltre a rendere più disponibili - e migliora la percezione estetica del prossimo, ma è una condizione temporanea e reversibile, proprio come la sbornia. Tutti abbiamo commesso errori, ognuno è figlio del suo passato ma un conto è avere scheletri nell’armadio, altro è trovarseli dentro al letto. Ricordatevelo!

